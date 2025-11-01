Calcio, Rappresentativa Under 17. Nuovo stage al "Negrotto", i 36 convocati

I tecnici Nicola Rossi e Dario Oddone

In vista della partecipazione al 62° Torneo delle Regioni, prosegue il lavoro di selezione e preparazione della Rappresentativa Under 17 del Comitato Regionale Liguria.

Per mercoledì 4 novembre 2025, alle ore 14.15, sono stati convocati presso l’impianto sportivo “Negrotto” di Serra Riccò (Genova) trentasei giovani calciatori provenienti da società di tutta la regione. La seduta di allenamento avrà inizio alle ore 15.00.

L’appuntamento rientra nel percorso di osservazione tecnica in vista della formazione della squadra che rappresenterà la Liguria alla prestigiosa manifestazione nazionale giovanile, in programma nella primavera 2026.



I CONVOCATI

A.N.P.I. Sport E. Casassa – Forni Lorenzo

Angelo Baiardo – Guido Davide

Athletic Club Albaro – Gamberi Leonardo

Cairese – D’Amato Marco

Campomorone Sant’Olcese – Balla Dejvi, Stumpo Christian

Canaletto Sepor – Samyr Walid

Celle Varazze F.B.C. – Lo Piccolo Mattia

Centro Pol. Sant’Eusebio – Guggino Matteo

Ceriale Progetto Calcio – Bonforte Tommaso, Scerra Josh

Colli 2024 – Cenderelli Leonardo

Don Bosco Spezia Calcio – Barbieri Valerio, Gulino Giuseppe

Football Club Bogliasco – De Katt Lorenzo Dario

Finale – Bezhani Rei, Parodi Simone

Golfo Dianese 1923 – Zambetti Matteo

Lavagnese 1919 – Maccaferri Mario, Rodà Francesco

Levanto Calcio – Devoto Ettore, Piropi Giulio

Ligorna 1922 – Teke Leonardo Sinan, Ornano Leonardo

Pontelungo 1949 – Daniello Gioele

Praese 1945 – Pasku Enea, Viscardi Filippo

Rivasamba H.C.A. – Suarez Garci Joseph Eliel

Sestri Levante 1919 – Agnetti Mattia, Ferro Mattia, Lamberi Christian

Vado F.C. 1913 – Rossetti Niccolò, Vallerga Matteo



STAFF TECNICO E ORGANIZZATIVO

Responsabili organizzativi: Giovanni Pampana, Giovanni Balestrino

Allenatore: Nicola Rossi

Vice Allenatore: Dario Oddone

Fisioterapista: Antonello Berriolo

Collaboratore: Manuel Penna

Magazziniere: Giampiero Penna