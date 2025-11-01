Calcio, Rappresentativa Under 17. Nuovo stage al "Negrotto", i 36 convocati

In vista della partecipazione al 62° Torneo delle Regioni, prosegue il lavoro di selezione e preparazione della Rappresentativa Under 17 del Comitato Regionale Liguria.
Per mercoledì 4 novembre 2025, alle ore 14.15, sono stati convocati presso l’impianto sportivo “Negrotto” di Serra Riccò (Genova) trentasei giovani calciatori provenienti da società di tutta la regione. La seduta di allenamento avrà inizio alle ore 15.00.
L’appuntamento rientra nel percorso di osservazione tecnica in vista della formazione della squadra che rappresenterà la Liguria alla prestigiosa manifestazione nazionale giovanile, in programma nella primavera 2026.
I CONVOCATI
A.N.P.I. Sport E. Casassa – Forni Lorenzo
Angelo Baiardo – Guido Davide
Athletic Club Albaro – Gamberi Leonardo
Cairese – D’Amato Marco
Campomorone Sant’Olcese – Balla Dejvi, Stumpo Christian
Canaletto Sepor – Samyr Walid
Celle Varazze F.B.C. – Lo Piccolo Mattia
Centro Pol. Sant’Eusebio – Guggino Matteo
Ceriale Progetto Calcio – Bonforte Tommaso, Scerra Josh
Colli 2024 – Cenderelli Leonardo
Don Bosco Spezia Calcio – Barbieri Valerio, Gulino Giuseppe
Football Club Bogliasco – De Katt Lorenzo Dario
Finale – Bezhani Rei, Parodi Simone
Golfo Dianese 1923 – Zambetti Matteo
Lavagnese 1919 – Maccaferri Mario, Rodà Francesco
Levanto Calcio – Devoto Ettore, Piropi Giulio
Ligorna 1922 – Teke Leonardo Sinan, Ornano Leonardo
Pontelungo 1949 – Daniello Gioele
Praese 1945 – Pasku Enea, Viscardi Filippo
Rivasamba H.C.A. – Suarez Garci Joseph Eliel
Sestri Levante 1919 – Agnetti Mattia, Ferro Mattia, Lamberi Christian
Vado F.C. 1913 – Rossetti Niccolò, Vallerga Matteo
STAFF TECNICO E ORGANIZZATIVO
Responsabili organizzativi: Giovanni Pampana, Giovanni Balestrino
Allenatore: Nicola Rossi
Vice Allenatore: Dario Oddone
Fisioterapista: Antonello Berriolo
Collaboratore: Manuel Penna
Magazziniere: Giampiero Penna