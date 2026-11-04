Calcio | Albingaunia cooperativa del gol, mister Cocco: "Lavorando come collettivo stiamo superando le difficoltà"

Il bilancio dei primi due mesi di campionato è decisamente positivo, eppure l'Albingaunia ha dovuto fare di necessità virtù a causa di un'infermeria particolarmente affollata.

Domenica, gli ingauni hanno anche ritrovato il sapore della vittoria, battendo 2-0 la Praese con le marcature di Lodovici e Marquez.



Una bella soddisfazione per mister Cocco:

“Possiamo guardare alla prima metà del girone di andata con soddisfazione - ha spiegato il mister - ad oggi siamo stati all'altezza di ogni partita. Magari in alcuni incontri non siamo riusciti a portare a casa punti, ma la squadra è sempre rimasta in gara di fronte a ogni avversario”.



Undici punti in 7 gare rappresentano un buon bottino, soprattutto con gli acciacchi che hanno coinvolto il reparto offensivo.

"Cooperativa del gol? Mi piace come descrizione. E' una direzione che abbiamo dovuto intraprendere analizzando la squadra a fine mercato. Nel nostro organico non è infatti presente il classico numero 9 da venti gol a stagione, ma sappiamo di avere tanti interpreti capaci di poter essere efficaci negli ultimi metri”.

Un processo che si è ulteriormente affinato nelle ultime settimane: “Riempire l’area di rigore a dovere era un po' il nostro difetto, ma domenica è stato Marquez a realizzare il 2-0, ribadendo in porta la prima conclusione di Cassini. Sono contento che i ragazzi raccolgano i frutti del lavoro che stanno portando avanti. Le assenze non ci hanno agevolato: domenica abbiamo recuperato Piu dal primo minuto, perdendo però Rimondo, ma questo è un gruppo che insieme sa come superare le avversità”.



Per guarda la classifica è ovviamente ancora presto.

"A novembre è difficile farsi un'idea al 100%. Ogni squadra vive momenti diversi, e può reagire ai picchi positivi o negativi in modo differente. Sono contento della prova contro la Praese perchè i ragazzi hanno saputo offrire una prestazione completa, magari non spettacolare come quella con il Ventimiglia, ma estremamente matura. Il livello di concentrazione deve però rimanere massimale, sappiamo chi siamo, quale è il nostro obiettivo e da dove arriviamo: già domenica avremo una gara per noi a dir poco importante, su un campo ostico come quello della Campese".