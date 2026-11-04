Calcio | Eccellenza. E' la notte dei recuperi, punti pesanti in palio per Cairese e Albissole

Tutti in campo alle 20:00 per i recuperi della sesta giornata del campionato di Eccellenza.
A rappresentare la nostra provincia ci saranno Cairese e Albissole, impegnate entrambe in sfide a dir poco delicate per il prosieguo della stagione.
La squadra di Buttu dovrà confrontarsi contro l'Arenzano per invertire in maniera decisa il proprio rendimento recente. I valbormidesi sono reduci da ben tre sconfitte di fila e dal secondo tempo privo di nerbo disputato contro il Savona. Con undici punti di distanza dal Pietra Ligure, ottenere l'intera posta in palio si trasforma in un obbligo, per evitare di essere tagliati fuori dalla lotta per la promozione diretta già ad inizio novembre.
Gara da non fallire nemmeno per i ceramisti. Al Faraggiana sarà ospite il fanalino di coda Golfo Paradiso, fresco del cambio di allenatore dopo l'esonero di Meledina. Un successo permetterebbe alla formazione guidata da Cristian Cattardico di avvicinare la zona salvezza diretta.
Sempre alle 20:00 in campo anche Lavagnese – Campomorone, Molassana – Busalla, Rvasamba – Vallescrivia e Sammargheritese – Genova Calcio.