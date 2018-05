19° Galà delle Stelle nello Sport, la Liguria sportiva celebra la sua "Notte degli Oscar"

Per gli sportivi liguri è un appuntamento imperdibile, da 19 anni. Il Galà delle Stelle nello Sport celebrerà Venerdì 18 maggio ai Magazzini del Cotone una stagione sportiva intensa, ricca di protagonisti. Nella magnifica cornice della Sala Grecale (ore 20,15 il fischio d’inizio) si alzerà il sipario sulla Notte degli Oscar dello Sport ligure. Michele Corti (ideatore di Stelle nello Sport e volto di Sport Mediaset) e Giorgia Cenni (giornalista genovese da due anni nella squadra di Sky Sport), con il coordinamento di Marco Callai, accoglieranno le eccellenze dello sport ligure, elette nell'ambito del popolare referendum che quest’anno ha raggiunto la cifra record di 302.595 voti in due soli mesi.



Madrine della serata le bellissime Giulia Gualco e Sofia Sartori e tra gli ospiti d’onore anche Enrico Ruggeri, prestigioso testimonial della Partita del Cuore che si giocherà a Genova il 30 maggio. Con lui anche i Campioni del Sorriso, Antonio Ornano e i Soggetti Smarriti che con i loro show infiammeranno la platea. Il pubblico, poi, avrà un’altra grande sorpresa. Tra tutti i partecipanti sarà estratta una delle 4 crociere Costa in palio quest’anno. Per qualcuno, insomma, la serata sarà da ricordare. Per tutti sarà “dolce”, infatti a ognuno sarà donato un cadeau Panarello dai volontari della Gigi Ghirotti che, come per tradizione, raccoglieranno offerte nel foyer al termine della cerimonia. La partecipazione alla Notte degli Oscar dello Sport ligure è gratuita ma la prenotazione obbligatoria scrivendo alla mail info@stellenellosport.com o telefonando allo 0103626961).

Oggi, alla Casa delle Federazioni del Coni, si è svolta la presentazione ufficiale della Notte degli Oscar dello sport ligure. “E’ un appuntamento atteso da tutto il mondo sportivo perché è Stelle nello Sport è una splendida realtà che ogni anno, grazie a una capillare opera promozionale, riesce a raggiungere grandi traguardi – spiega Stefano Anzalone, consigliere comunale delegato allo Sport - Il Galà è un momento di riconoscimento del grande valore delle società sportive che impegnano tempo e risorse per consentire ai loro atleti di raggiungere livelli nazionali e anche internazionali”. Per Antonio Micillo, presidente Coni Liguria intervenuto assieme al delegato provinciale Rino Zappalà, il Galà d Stelle nello Sport è “una manifestazione che valorizza tutti gli sport con pari dignità, riassume valori come l’etica e la formazione. Sport e solidarietà vanno di pari passo come riconosciuto dal felicissimo binomio con la Gigi Ghirotti onlus”. Questo il pensiero del professor Franco Henriquet, presidente della Gigi Ghirotti onlus. “Anche quest’anno saremo presenti con i nostri volontari sia al Galà sia all’intera Festa dello Sport. Con Stelle nello Sport stiamo vivendo uno rapporti più duraturi e soddisfacenti della storia della nostra ultratrentennale Associazione: il nostro sogno, per il futuro e potendo continuare anche sull’aiuto di Michele Corti e del suo staff, è aprire un terzo hospice dopo Bolzaneto e Albaro”. Nel corso della presentazione un Oscar speciale di Stelle nello Sport è andato a Paola Fraschini, sette volte campionessa mondiale di pattinaggio e ora protagonista con l’internazionale Cirque du Soleil in Canada e Stati Uniti, eGiorgia Valanzano, giovane pattinatrice azzurra nella specialità della corsa.

Di straordinario prestigio anche quest’anno i Testimonial sportivi chiamati a consegnare gli Oscar ai Campioni liguri. Dal mondo del nuoto arriva Fabio Scozzoli detentore di sei medaglie Mondiali e 11 titoli europei. Nel pieno del Giro d’Italia, fa tappa a Genova Claudio Chiappucci, il Diablo che proprio 25 anni fa infiammava la corsa Rosa battendo Indurain sulle Dolomiti nel mitico arrivo a Corvara. A celebrare la ginnastica il quattro volte olimpico Alberto Busnari che vola a Genova con l’Aeronautica Militare con un argento e due bronzi agli Europei nel cavallo con maniglie. Saranno ospiti del Columbus Sea Hotel, partner del Galà delle Stelle, un Hotel di qualità curato in ogni dettaglio nel cuore del vecchio porto con una affascinante vista sulla Lanterna.

Premiati. Da Fabio Quagliarella a Goran Pandev passando per il meglio dello sport ligure. Ecco i re e le regine dello sport in Liguria. Lorenzo Sommariva, azzurro nello snowboard a Pyeongchang 2018, trionfa tra i Big nel Trofeo Erg davanti a Pape Ba (karate) e Giovanni Sciaccaluga (nuoto paralimpico). Roberta Bianconi, vicecampionessa olimpica con il Setterosa, alza il Trofeo Villa Montallegro precedendo le azzurre Martina Carraro (nuoto) e Erica Benzini (tiro con l’arco). Il Trofeo Cambiaso Risso va Filippo Armaleo, spadista della Cesare Pompilio, vicecampione mondiale e campione d’Europa. Alle sue spalle tra gli Junior Marco Zoratti (pallavolo) e Alessandro La Mantia (atletica). Nicole Parisi, ginnasta vicecampionessa d’Italia nella Ritmica con la PGS Auxilium Genova, festeggia nel Trofeo Costa Crociere davanti a Giorgia Valanzano (pattinaggio) ed Elisa Fruttauro (danza). Il Trofeo Ansaldo Energia nei Green va a Andrea Fasan, pugile della Celano Boxe, che precede Alessandro Dermidoff (taekwondo) e Sara Demartini (ginnastica). Nel Trofeo Eco Eridania primeggia il Basket Pegli della presidente Antonella Traversa nella Top Ten composta da Blu Genova Social Sporting (ginnastica), Genova Nuoto, Canottieri Sampierdarenesi, Arcieri della Superba, Sci Club 3G, Arenzano Ducks Cheerleading, Portuali Savona Lotta, Yacht Club Italiano (vela) e Sanremo 2000 (calcio).

Il Galà delle Stelle è il fiore all’occhiello delle 3 giornate di Festa dello Sport al Porto Antico di Genova che si trasformerà in un Parco Olimpico dove provare più di 100 attività e discipline sportive e vivere eventi ed esibizioni spettacolari. Intensa l’attività promossa da Stelle nello Sport al termine di una 19° edizione davvero ricca di iniziative. In Piazza delle Feste ci sarà venerdì mattina l’Olimpiade delle Scuole con più di 600 studenti coinvolti a chiusura del percorso “Una Classe di Valori” che ha portato a trasmettere passione e valori dello sport in 30 incontri a oltre 6.000 studenti.

Appuntamento speciale Sabato 19 maggio (ore 10) in Piazza delle Feste per le premiazioni del Concorso scolastico “Il Bello dello Sport” (55 studenti premiati sui 4153 elaborati raccolti) e del Premio Fotografico Nicali (20 finalisti votati tra 241 foto inviate in questa 6° edizione). Sul palco altri importanti testimonial sportivi quali Tommaso Castello(nazionale di Rugby), Luisa Tesserin (azzurra nella scherma a Rio de Janeiro), Paolo Rossi (freestyler) mentre Edoardo Stochino, pluricampione in Coppa del Mondo di Nuoto in acque libere, parteciperà all’inaugurazione della Festa dello Sport (ore 9,30 di venerdì). L’Area “educational” di Stelle nello Sport al Mandraccio proporrà diverse attività di avvicinamento allo sport con istruttori qualificati di Federazioni e Società. Sul Palco della Festa, al Mandraccio, si esibiranno tante Stelle e sabato sera, a partire dalle 20, si celebrerà la 10° Notte Magica dello Sport.

Beneficenza. “Da 19 anni Stelle nello Sport ha l’obiettivo di valorizzare tutte le discipline sportive con un occhio particolare ai giovani”, spiega Michele Corti, ideatore del progetto. “E’ con piacere che sosteniamo le società sportive e, sotto l’egida del Coni, mettiamo in rete Federazioni e Società per sviluppare progetti ed eventi che promuovano il nostro territorio e diano chance ai nostri giovani. Una grande squadra, ricca di stelle, che gioca per sostenere la Gigi Ghirotti Onlus”.

