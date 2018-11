A Genova il convegno nazionale Unicom sul marketing della destinazione

I Travel Marketing Days, in programma a Genova dal 22 al 25 novembre, sono un evento che ha come tema principale il marketing del turismo, ogni anno declinato su differenti argomenti. Quest’anno sarà la volta dello storytelling di destinazione: C’era una volta. Territorio, racconto, strategia.

Spiega Federico Alberto, consigliere Unicom e ceo Studiowiki: “Territorio: perché prima di iniziare a raccontare bisogna conoscere il contesto e gli elementi della nostra storia. Racconto: perché quegli elementi andranno organizzati in un unicum di struttura e significato. Strategia: perché il racconto andrà fatto conoscere al mondo”.

Responsabile scientifica di questa edizione è Roberta Milano, consulente e docente universitaria che ha al suo attivo la direzione scientifica del BTO.

L’evento è svolto in collaborazione con Aret Pugliapromozione. La regione ospite quest’anno sarà la Puglia, accolta da Regione Liguria e dal Comune di Genova.

Tanti i nomi di lustro in arrivo a Genova per questo evento che oltre alla due giorni di convegno all’Auditorium di Palazzo Rosso (giovedì 22 e venerdì 23) prevede anche momenti ed eventi enogastronomici e di visita al territorio della nostra città e della nostra regione.

Il convegno è gratuito, previa registrazione sul sito www.travelmarketingdays.it e riconosce 8 crediti per la formazione obbligatoria dei giornalisti e crediti formativi per i corsi di laurea in Scienze della Comunicazione e Valorizzazione dei Territori e Turismi Sostenibili dell’Università degli Studi di Genova.

Sono molte anche le convenzioni attivate con il Convention Bureau e i principali partners locali attraverso le quali il congressista potrà fruire di speciali sconti. Sul sito di Convention Bureau Genova è possibile trovare l’elenco degli hotel in convenzione, alcuni dei quali hanno aderito alla promozione 3×2 notti in linea con la volontà di costruire con l’evento un vero e proprio prodotto turistico nel cuore dell’autunno.

Inoltre, i congressisti potranno presentarsi alla biglietteria di numerosi musei e attrazioni di Genova muniti di badge Travel Marketing Days e documento di riconoscimento per poter usufruire di ingresso a prezzo scontato.

Ospite speciale di questa edizione sarà la Fondazione Matera-Basilicata 2019 per Matera Capitale Europea della Cultura 2019 Open Future.

Giovedì 22 sera, nell’esclusiva Sala delle Cisterne di Palazzo Ducale, il Travel marketing Gala, un’occasione unica aperta a tutti per approfondire la conoscenza dei territori coinvolti in questa edizione e dei loro prodotti enogastronomici di maggiore rappresentatività identitaria, eccellenza qualitativa e originalità. Venerdì sera, invece, una serata conviviale alla scoperta dei piatti tradizionali della cucina regionale ligure preparati seguendo le antiche ricette popolari al Ristorante Il Genovese. Prima della cena è in programma un laboratorio per la preparazione del pesto nel rispetto della più antica tradizione genovese curato da Roberto Panizza, patron del Campionato mondiale del pesto.

Sabato 24 novembre sarà la volta del Press Tour riservato a giornalisti, blogger e influencer: un itinerario a cura del Comune di Genova alla scoperta dei luoghi protagonisti di attività di comunicazione del centro storico genovese e non solo. Domenica 25 ilFun Tour: una giornata di gita “fuori porta” nel Tigullio all’insegna del relax e del divertimento insieme agli organizzatori.