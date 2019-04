Ginnastica San Filippo Neri: oro per la coppia Nicole Calì - Carlotta Casonato alla seconda fase del campionato italiano

La Asd ginnastica San Filippo Neri ha organizzato Sabato 16 e Domenica 17 la seconda fase del Campionato Italiano di ginnastica Acrobatica al PalaMarco, portando ad Albenga oltre 350 atlete. Ottima l’organizzazione delle due giornate e come sempre ottimi piazzamenti per la società organizzatrice che conquistano una medaglia d’oro con le campionesse italiane in carica Nicole Calì e Carlotta Casonato (L5 Open). Anche le altre combinazioni della Asd San Filippo Neri si posizionano in alto alla classifica sfiorando per pochi centesimi di punteggio il podio:

Alessia Morro e Alice Racca 4 classificate nell categoria L3Silver Coppia



Viola Carparelli, Carlotta Garrone, Sidjola Licencj 5° classificate categoria L3 Silver Gruppo



Sara Lettieri, Sidjola Licencj 4° classificate categoria L3 Open Coppia



Michela Cambareri, Sara Lettieri, Alice Racca 11° classificate categoria L3open gruppo.



La Coach Sandy Giunta, la coreografa Anna Busè e la presidente Giusy Mingoia ringraziano tutti quelli che hanno reso possibile l’organizzazione di una così importante gara ad Albenga e sono molto felici delle loro atlete che con dedizione e sacrifici riescono sempre ad ottenere grandi risultati.