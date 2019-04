Calcio. Savona a bocca asciutta contro la Folgore Caratese. Casazza: "I ragazzi hanno provato a ribattere colpo su colpo, peccato per l'episodio dell'autogol" (VIDEO)

Quasi tutto invariato dal secondo al quarto posto nel gruppo A di Serie D. Sanremese e Savona perdono le rispettive sfide contro Lecco e Folgore Caratese, mentre il Ligorna acciuffa il pari in casa del Sestri Levante portandosi a -3 dagli striscioni.

I biancoblù, sconfitti a domicilio dalla formazione brianzola di mister Longo, non approfittano del passo falso dei matuziani e restano sempre a -4 dal secondo posto.

La partita del "Bacigalupo", caratterizzata dal vento e dalle pessime condizioni del terreno di gioco, ha visto uscire vittoriosa una Folgore brava ad adattarsi in fretta alle difficili condizioni del campo e del clima, sfruttando al meglio le occasioni create dalle parti di Fiory.

La squadra di Grandoni conferma invece, per l'ennesima volta in questa stagione, poca lucidità nel produrre gioco, raccogliendo la terza sconfitta del campionato davanti al pubblico di casa. Non ha convinto, almeno dall'esterno, la scelta di tenere Lombardi e Tognoni in panchina, schierando Torelli (per lui prestazione insufficiente) in mezzo al campo, con Degl'Innocenti nel ruolo di trequartista.

Nel post gara l'analisi del vice tecnico biancoblù Fabrizio Casazza