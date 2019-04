Aiac Savona: iscrizioni aperte per il corso di aggiornamento territoriale "Uefa B"

Il Consiglio Provinciale A.I.A.C. di Savona propone il corso di aggiornamento territoriale “UEFA B”per tutti gli allenatori che intendono aderire alla vantaggiosa iniziativa. Il corso di aggiornamento territoriale si terrà il 06.05.2019 ore 14.00 con la disponibilità di 59 posti presso lo stadio Ruffinengo della società Legino Calcio “Leze” in Savona con i seguenti vantaggi:

Unica giornata di 5 ore presso la struttura sportiva sopra descritta;

Possibiltà di confronto costruttivo tra addetti ai lavori

Il modulo che è stato indetto trattasi del corso nr.843 ovvero il Primo Modulo II ciclo

Si precisa che il modulo è quello che hanno già fatto il 09.07.2018 presso la struttura di cui sopra molti allenatori del Savonese , e viene riproposto per coloro i quali non vi hanno partecipato allora e quelli che hanno conseguito il patentino nell’anno 2018 ed ha valore per il triennio 2019/2021 come Primo Modulo I Ciclo. Per accreditarsi collegarsi al sito VCorsi.

Una volta accreditati per i neo patentati scegliere il corso territoriale, per coloro i quali non hanno ancora fatto il modulo di cui sopra ma già accreditati inserire numero patentino e password e accreditarsi al corso territoriale.

Si chiede di procedere al più presto all’accreditamento per poter dar modo di inviare la conferma alla E‐Mail dei singoli allenatori di avvenuta registrazione al corso visti i tempi ristretti si chiede di accelerare la procedura. A.I.A.C. di Savona ringrazia tutti gli associati e non restando a disposizione di ogni chiarimento.

Ogni chiarimento può essere richiesto all’E‐Mail “avv.mariani@simonemariani.191.it”