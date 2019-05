Calcio dilettantistico: ufficializzate le date di playoff, playout e titoli regionali, dall'Eccellenza fino alla Prima Categoria

DATE DI SVOLGIMENTO PLAY-OFF/PLAY-OUT E TITOLI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

Si comunicano, di seguito, le date di svolgimento di play off, play out e titoli regionali dei campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria viste le classifiche determinatesi dopo la penultima giornata di campionato:

ECCELLENZA

Promozione al Campionato di Serie “D” e ammissione 2° Classificata agli spareggi nazionali

Si ricorda che: In caso di parità di punteggio al primo posto tra due squadre, verrà disputata una gara di spareggio in data 12 maggio 2019: la vincente sarà classificata 1° in graduatoria e sarà dichiarata vincente del Campionato di Eccellenza mentre la perdente sarà classificata 2° in graduatoria ed acquisirà il diritto sportivo a disputare gli spareggi nazionali tra le seconde classificate dei Campionati di Eccellenza.

In caso di parità di punteggio al secondo posto tra due squadre, verrà disputata una gara di spareggio in data 12 maggio 2019: la vincente sarà classificata 2° in graduatoria ed acquisirà il diritto sportivo a disputare gli spareggi nazionali tra le seconde classificate dei Campionati di Eccellenza.

Play out

I play out avranno il seguente svolgimento:

Andata: 12 maggio Ritorno: 19 maggio

PROMOZIONE

Finale Coppa Italia di Promozione

Si ricorda che la gara valida quale Finale della Coppa Italia “Promozione” tra Taggia e Rivasamba H.C.A. verrà disputata il giorno domenica 12 maggio 2019 come da Comunicato Ufficiale n. 04 del 27/07/2018.

Titolo Regionale:

Finale domenica 12 maggio.

Play Off

Stante la partecipazione della Società Rivasamba H.C.A. alla finale della Coppa Italia “Promozione”, lo svolgimento dei play off del Campionato di Promozione sarà il seguente:

1° Turno: 19 maggio 2° Turno: 26 maggio 3° Turno: 02 giugno

Play Out

I play out avranno il seguente svolgimento: Andata: 12 maggio Ritorno: 19 maggio

PRIMA CATEGORIA

Titolo Regionale: Semifinali domenica 12 maggio (Vincente “A” – Vincente “B” e Vincente “C” – Vincente “D”); Finale domenica 19 maggio. Qualora si rendesse necessaria la disputa di uno spareggio per assegnare il primo posto di un girone, lo stesso verrà disputato domenica 12 maggio 2019; in questo caso l’assegnazione del titolo regionale avrà il seguente svolgimento: Semifinali domenica 19 maggio (Vincente “A” – Vincente “B” e Vincente “C” – Vincente “D”); Finale domenica 26 maggio.

Play Off

Qualora non si disputasse alcuno spareggio/promozione, lo svolgimento dei play off sarà il seguente: 1° Turno: 12 maggio (11 maggio il girone “B”); 2° Turno: 19 maggio (18 maggio il girone “B”); 3° Turno: 26 maggio; 4° Turno: 02 giugno.

Qualora si disputassero spareggi/promozione, lo svolgimento dei play off sarà il seguente: Girone/i non interessato/i allo spareggio: 1° Turno: 12 maggio (11 maggio il girone “B”), 2° Turno 19 maggio (18 maggio il girone “B”), 3° Turno: 26 maggio, 4° Turno: 02 giugno

Girone/i interessato/i allo spareggio: Spareggio 12 maggio, 1° Turno: 19 maggio - 2° Turno: 22 maggio – mercoledì, 3° Turno: 26 maggio 4° Turno: 02 giugno

Play Out

I play out avranno il seguente svolgimento:

Gironi da 16 squadre: Andata: 12 maggio (11 maggio il girone “B”) Ritorno: 19 maggio (18 maggio il girone “B”)

Gironi da 14 squadre:

Primo Turno: 12 maggio, Andata Secondo Turno: 19 maggio, Ritorno Secondo Turno: 26 maggio

Note valide per tutti i Campionati Qualora le Società intendessero anticipare al giorno precedente o posticipare al giorno successivo le gare come precedentemente previste, dovranno darne entrambe comunicazione scritta all’Ufficio Campi e Programmazione Gare del C.R.Liguria al seguente indirizzo mail: crliguria.campisportivi@lnd.it;

Gli eventuali spareggi e le gare valide per il titolo regionale del Campionato di Promozione e di Prima Categoria sono da intendersi quali prosecuzione di campionato con il conseguente computo delle ammonizioni; Si ricorda altresì che, per le sole gare di play-off e play-out della L.N.D., le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia nelle stesse e che la seconda ammonizione determinerà la squalifica per la gara successiva.