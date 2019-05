Integratori per lo sport e la palestra: non solo moda ma necessità!

Hai la passione per lo sport e la palestra? Allora sicuramente saprai che sempre più sportivi optano per uno stile alimentare orientato a mantenere un buono stato di salute e di benessere con gli integratori alimentari. Lo scopo è quello di fare più attenzione alla prevenzione attiva. Da qui nasce l'importanza di ricorrere ad integratori per lo sport adeguati alle tue reali esigenze. Gli integratori alimentari sono prodotti consigliati da tutti gli specialisti per lo sport anche per risolvere moltissime problematiche di prevenzione e salute a tutte le età e non solo. Infatti, servono anche a sostenere la crescita muscolare, stimolare il recupero post-allenamento, migliorare la resistenza in caso di sforzo prolungato e molto altro ancora.

Ma non è tutto! Gli integratori alimentari hanno anche lo scopo di migliorare il funzionamento dell’organismo, di sopperire a carenze alimentari, di favorire lo stato di benessere della persona e soprattutto di prevenire alcune malattie. Gli integratori costituiscono inoltre una fonte concentrata di nutrienti e di sostanze destinate a complementare la dieta, però non a sostituire il cibo. Gli integratori devono sempre essere usati secondo precise indicazioni di esperti del settore. Questi prodotti hanno anche la capacità di migliorare il metabolismo e le funzioni fisiologiche.

Ma dove acquistare gli integratori alimentari? Gli integratori sono di libera vendita e li potrai trovare presso farmacie, parafarmacie, supermercati e anche in rete. Infatti, sempre di più gli acquisiti si stanno spostando online per una questione di comodità e costi minori. Tra le aziende specializzate nella vendita online di integratori alimentari, optigura è sinonimo di affidabilità e serietà. L'azienda si occupa della vendita al dettaglio di differenti prodotti per lo sviluppo e aumento della massa muscolare, per la perdita di peso, per la salute e il benessere, per l'endurance in ambito sportivo e anche prodotti alimentari dietetici e proteici per una cucina sana e snack.

Ma in che modo si possono assumere gli integratori? Su ogni confezione c'è un’etichetta su cui sono sono riportate le quantità delle sostanze contenute e la frequenza di somministrazione, che può variare a seconda del prodotto. Tuttavia, sull'etichetta non è sempre specificato a che ora della giornata assumere gli integratori. Il momento infatti, può cambiare a seconda del tipo di vitamina, minerale o prodotto di origine naturale. Ad esempio gli integratori vitaminici e minerali è sempre consigliato prenderli al mattino, dopo la colazione. Invece, quelli contenenti magnesio o calcio andrebbero preferibilmente assunti la sera e anche quelli contenenti rimedi naturali utili a mantenere sotto controllo i normali livelli di colesterolo. Gli integratori che favoriscono il mantenimento dell’equilibrio del peso corporeo andrebbero assunti al mattino e quelli che favoriscono il metabolismo energetico sono da prendere immediatamente prima dell’attività fisica. Se desideri saperne di più sul mondo degli integratori alimentari allora ti consigliamo di visitare il seguente link: https://www.optigura.it/store/whey.