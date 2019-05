Calcio, Cairese: pollice alto per il ritorno in Eccellenza, analisi in corso per l'organico gialloblu

L'opportunità di giocarsi il primato fino all'ultima giornata è stato forse l'unico rimpianto che i gialloblu potranno portarsi con sè nel corso dell'estate.

Per il resto le linee programmatiche relative alla stagione 2018/2019 possono essere archiviate con soddisfazione, complice il ritorno in grande stile del Torneo Internazionale.

Per quanto concerne la Prima Squadra è ancora ovviamente presto per parlare del prossimo campionato, anche se alcune linee guida possono già essere tracciate.

Sicuramente il profilo dei big è quello che desta maggiore interesse: come sempre non mancheranno richieste per Diego Alessi che, nonostante il buon numero di primavere sulle spalle, continua a rivelarsi a dir poco prezioso per l'economia della squadra, sia dentro l'area di rigore che come riferimento all'interno della squadra, così come per il difensore centrale Luca Doffo.

Da monitorare anche la situazione di Di Martino e Di Leo, nomi potenzialmente caldi in vista dell'apertura delle liste di trasferimento.