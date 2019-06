Rari Nantes Cairo - Acqui: festa alla Scorba per gli Esordienti B

Domenica 16 giugno alla Sciorba di Genova è andata in scena la giornata conclusiva degli esordienti B, in cui si è prima svolta la consueta sfilata delle società, dove venivano premiati tutti i ragazzi con medaglia di partecipazione alle 8 giornate del campionato esordienti B e poi si sono svolte le staffette.





La Rari Nantes Cairo-Acqui si presenta alla Sciorba con le sole 4 esordienti B femmine classe 2009, tutte cairesi, allenate da Adriano Aondio, le gemelline Chiara e Giulia Parigino, Greta Bottaro e Giulia Giambi.





Le cairesi hanno disputato due brillanti staffette in cui sono arrivati risultati molto significativi: medaglia di bronzo nella 4x50 rana dietro a Genova Nuoto My Sport e Sportiva Sturla e quarto posto nella 4x50 mista per soli pochi secondi.





In questa cornice di festa, tutte le ragazze hanno migliorato i loro personali e sono riuscite, anche se solo in quattro, a fare una bellissima figura, confrontandosi con società con all’attivo 40/50 esordienti B nel settore agonistico.





Grazie alle loro prestazioni durante tutto l’anno, arricchite anche da Ludovica Carozzo (classe 2010, in molte gare tra le prime 3 2010 della Liguria) e le nuove arrivate Elisa Dutto e Sara Calà Impirotta, si migliora di molti piazzamenti la classifica per società rispetto all’anno scorso.





L’anno prossimo la RN Cairo-Acqui potrà contare su una decina di esordienti B, quasi tutti al primo anno e speriamo che si migliori sempre di più, risultato che il movimento natatorio, anche se in Valbormida, confrontandoci con numeri ridotti e bacino ridotto a cui attingere, sta dando buoni frutti grazie al lavoro dei tecnici.Domenica 16 giugno alla Sciorba di Genova è andata in scena la giornata conclusiva degli esordienti B, in cui si è prima svolta la consueta sfilata delle società, dove venivano premiati tutti i ragazzi con medaglia di partecipazione alle 8 giornate del campionato esordienti B e poi si sono svolte le staffette.