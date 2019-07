Volley. il Sindaco Luigi De Vincenzi si complimenta con il Maremola Volley

Complimenti, miei personali e di tutta l’Amministrazione, alle ragazze del “Maremola Volley” under 16 che, in rappresentanza della Liguria, hanno ottenuto un grande risultato ai Campionati nazionali del Centro Sportivo Italiano, appena disputati a Cesenatico.

E complimenti a tutti quelli che nei mesi scorsi hanno lavorato per poter arrivare a questo bel traguardo, al “Maremola Volley”, al suo Presidente Luca Robutti, all’allenatore e a tutto lo staff, alla “Polisportiva Maremola” tutta e, non da ultime, alle famiglie, sempre fondamentali nel raggiungimento di questi bei risultati.

Il vostro successo, frutto di talento, impegno e dedizione e ma anche sacrificio, è motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità e contribuisce, nel migliore dei modi, a far conoscere la nostra città oltre i confini regionali, confermando la grande valenza educativa e aggregante dello sport, a maggior ragione di uno sport di squadra come il vostro.

Brave! E bravi tutti!

Luigi De Vincenzi

Sindaco di Pietra Ligure