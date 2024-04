Volley. La Tweener Andora chiude in casa con un successo, 3-1 al Lunezia Volley

Ultimo impegno casalingo che coincide con una vittoria per la Tweener Andora, le biancoblù superano il Lunezia Volley per 3 a 1 e salgono a 9 punti nel girone playout.

Buona la partenza delle andoresi che si portano subito in vantaggio, la squadra spezzina non si fa attendere e pareggia, ma la voglia della squadra di coach Baldi é tanta e con due super set arrivano i punti che chiudono la sfida.

Tre punti fondamentali per la classifica, ora non resta che chiudere in bellezza in casa della Normac AVB Wonder Project e poi osservare il turno di riposo, una vittoria per blindare il discorso salvezza.