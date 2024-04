Volley Under 17 maschile. "Pasqua sotto rete", grande terzo posto per Carcare. Il Presidente Lorenzo: "Ma bisogna investire su questo sport utile"

La Pallavolo Carcare con la formazione under 17, brilla nel torneo in casa Volley Parella Torino per la tradizionale Pasqua sotto Rete. Il torneo giovanile arrivato alla quindicesima edizione.

Un mega torneo che non ha intimorito i ragazzi del Presidente Lorenzo di Carcare; nei loro incontri con team ben più esperti ma che hanno dovuto cedere sotto l'impeto dei ragazzi allenati da Francesco Durante.

Un terzo posto conquistato con onore, forse si poteva fare qualcosina di più ma crediamo che sia comunque un buon risultato.

"Nelle pieghe del torneo ci piace segnalare - spiega mister Francesco Durante - da questo torneo abbiamo capito che siamo una squadra con la S maiuscola. Ci siamo fatti apprezzare dal pubblico raccogliendo gli applausi di altre squadre. Sono soddisfatto per l'atteggiamento compatto il che ha consentito di ricevere parecchi complimenti. Una bella esperienza, ci siamo divertiti e messo in campo un gioco snello e piacevole. Parlando invece di risultati, il terzo posto è bello ma un po' d'amaro c'è analizzando che non abbiamo mai perso nettamente, nelle sconfitte abbiamo sempre strappato un set, le uniche squadre che ci hanno battuto sono le prime due, sicuramente la classifica è stata determinata dall'esperienza e dalla loro bravura, non c'è stato un grosso divario tra le prime 3.

Da questo torneo comunque mi porto dietro un bel ricordo di un bel gruppo che ha trasmesso la voglia di giocare per divertirsi ed esultare, questo è quello che ci ha caratterizzato. Ringrazio la società, i dirigenti e i genitori dei ragazzi per averci fatto vivere questa fantastica esperienza, con la speranza di viverne altre 100. Forza Pallavolo Carcare, conclude Mister Frà".

Emblematico il pensiero di Monica Borro, il dirigente che ha accompagnato i ragazzi in quest'avventura: "Alla fine cosa si può trarre? Che abbiamo una squadra di ragazzi fantastici, sono stati nominati i più pazzi e simpatici del torneo perché facevano dei cori da stadio e un allenatore più pazzo di loro ma con un cuore grandissimo, ha dato spazio a tutti incitando soprattutto i nuovi arrivati. Nelle gare sono stati bravi, hanno perso 2-1 solo contro le due squadre che si sono meritatamente classificate prima e seconda, i nostri hanno avuto qualche momento di calo dovuto un pochino alla stanchezza ma hanno saputo reagire incitandosi a vicenda. Sono veramente un bel gruppo, io mi sono divertita veramente tanto".

Un applauso va a Matteo Ruffino: a lui è andato il premio quale miglior palleggio . Su questo ragazzo è d'obbligo evidenziare che è stata la sua prima gara dopo oltre 5 mesi di stop per motivi di salute. La voglia di ritornare a giocare è stato fluidificante per il suo umore ed in campo ha fatto letteralmente volare i suoi compagni.

𝐥𝐚 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝟏𝟕 𝐦𝐚𝐬𝐜𝐡𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐨𝐫𝐧𝐞𝐨 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 "𝐏𝐚𝐬𝐪𝐮𝐚 𝐒𝐨𝐭𝐭𝐨 𝐑𝐞𝐭𝐞"

1 Lasalliano Volley Torino

2 Zeroquattro Volley

3 Pallavolo Carcare

4° A.S Merate Volley

5° Pallavolo Val Chisone Associazione Sportiva Dilettantistica BIANCA

6° Pallavolo ALBA

7° POLISPORTIVA CORPO E MOVIMENTO

8° Volley Montanaro Channel

9° U.S. Acli Santa Sabina

10° PALLAVOLO VALCHISONE GIALLA

11° Volley Parella Torino

12° BASSO CANAVESE VOLLEY