Noli, Davide Pastorino eletto nuovo presidente della Bocciofila Nolese

Ieri pomeriggio si è riunito il gruppo bocciofilo nolese e all'unanimità è stato eletto Presidente Davide Pastorino 24 anni, tenore di Noli, Vicepresidente Pellegrino Dello Russo finanziere in pensione, segretaria Claudia Poggi Claudia, consiglieri Bernardo Cavanna, Sergio Minetti, Piero Magnone "in Bruzzone", Renzo Juvenal.

Il campo e stato riportato ai suoi antichi splendori dallo stesso neo presidente con l'aiuto del consigliere Bernardo Cavanna.

"La notevole mareggiata dello scorso ottobre lo aveva praticamente "risucchiato" con le sue prepotenti e maestose onde provocandogli ingenti danni, dal terreno di gara deturpato ai lampioni danneggiati e all'armadietto con dentro bocce della società che non ci sono più; si può ancora notare la forza delle onde infrante sulla rete rimasta piegata - dice il consigliere Bernardo Cavanna - Il campo da bocce situato sul Lungomare Marconi di Noli è un gioiello, attira intere famiglie che possono fermarsi ad ammirare questa meravigliosa disciplina".

" Nessuno mi ha chiesto di rimettere a nuovo il campo, per me è stato un piacere nel rispetto delle persone che mi hanno accolto fin da bambino nella società e sopratutto per gli amici che ci hanno tristemente lasciato" spiega il nuovo Presidente Davide Pastorino.

La sera dei giorni 26 e 27 luglio verrà disputato il Trofeo Città di Noli una gara a terne con due bocce ed il giorno 28 luglio verrà effettuata la premiazione presso il campo di gara.

"L'entusiasmo è tanto e la voglia di fare non manca, con l'amico assessore al Turismo Alberto Peluffo ho intavolato infatti una bellissima idea, poter organizzare a settembre una gara con gli amici di Langenhagen con cui Noli è gemellata, una bella occasione per divertirsi e rafforzare il nostro gemellaggio anche attraverso questo bellissimo sport" conclude Pastorino.