È iniziato il torneo di beach volley a Loano nel ricordo di Edoardo Beccuti e Umberto Maldini

Domenica 10 agosto è iniziata la tredicesimo edizione del “Memorial Edoardo Beccuti” e quarta edizione del “Memorial Umberto Maldini” di beach – volley 4 x 4 presso i centralissimi Bagni Virginia e Bagni Nettuno di Loano. Sono scese in campo tredici squadre miste, con età dei giocatori tra i 16 e 70 anni. Le squadre sono state divise in tre gironi e divertiranno il pubblico presente con uno spettacolo sportivo che già da domenica si è dimostrato di un ottimo livello.

Il supporto logistico, come sempre, è curato dai Bagni Virginia e Bagni Nettuno di Loano. La manifestazione si concluderà il giorno di Ferragosto con la finale per il terzo e quarto posto seguita dalla finale per decidere le squadre seconda e prima classificata. Sono previsti dei gadget e medaglie per tutti i partecipanti e dei premi per le prime tre squadre classificate.