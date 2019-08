"Mi mancava far esordire mio figlio in campo e poi a Finale le ho fatte davvero tutte...".

C'è spazio anche per una battuta di spirito per Pietro Buttu dopo l'amichevole tra i Finale e il Savona. Il pareggio dei giallorossi, ma soprattutto l'atteggiamento in campo della squadra, ha infatti confortato l'intero ambiente fjnalese, soprattutto per l'elevato numero di giovani schierati nel corso della gara.

Tra di loro anche il figlio del tecnico, alla terza esperienza sulla panchina del "Borel".