Una finale per parte. Il titolo regionale tra S. Francesco e Bogliasco in palio all'Ellena

Più di qualche appssionato ieri pomeriggio ha sgranato gli occhi quando ha visto la finale di Coppa Italia di Promozione, tra S. F. Loano e Bogliasco fissata nell'impianto dei genovesi il prossimo 12 maggio.

Nessun errore, nessun favoritismo: essendo i rossoblu e i biancorossi protagonisti anche della finale per il titolo regionale, è stato deciso di disputare una partita su ognuno dei campi di casa delle due partecipanti.

Manca quindi solo l'ufficialità per l'appuntamento del 5 maggio a Loano per l'ultimo atto della Coppa Italia, sette giorni più tardi il match per il titolo al "Garrone".

Una scelta di natura logistica e concordata tra le parti, seppur non ideale in termini regolamentari, dato che, ogni squadra dovrebbe avere in teoria l'opportunità di contendere il titolo su campo neutro.