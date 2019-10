Coastal Rowing: le società liguri fanno il pieno di medaglie a Pescara

La Liguria conferma il suo grande potere nel Coastal Rowing e lo esercita anche a Pescara in occasione dei Campionati Italiani dedicati anche alle specialità sprint e beach.

Nella giornata di sabato, con distanza tradizionale (5 per i Master e 6 km per i Senior), si registra subito il successo della Canottieri Santo Stefano al Mare con Enrico Perino e Federico Garibaldi davanti a Canottieri Padova e Ginnastica Triestina.

Il Rowing Club Genovese è campione d'Italia nel doppio misto con Annalisa Cozzarini e Sebastiano Panteca. Il bis nel 4 di coppia con Marco Farinini, Giorgio Gibelli Casaccia, Giacomo Costa ed Edoardo Marchetti (tim. Alessandro Calder), con Rowing Club San Michele al terzo posto grazie ad Antonio Sanguineti, Edoardo Cascino, Filippo Franchini e Domenico Balotta (tim. Maria Teresa Medone).

A vincere, nel 4 Coastal femminile, è il Rowing Club San Michele (Elena Maddalo, Maria Teresa Medone, Simona Ghigliotti, Camilla Poli, tim. Antonio Sanguineti) davanti alla Canottieri Sanremo-Santo Stefano al Mare di Manuela Bongiovanni, Sara Grasso, Annalisa Zanon e Marta Ardissone (tim. Massimo Fiore)

Festeggia ancora la Canottieri Sanremo con il secondo posto nel 4 Coastal over 54 (Micaela Porcellana, Fabienne Ricci, Carla Filippi, Fulvia Taggiasco, tim. Fabrizio Rosso Fabrizio), nel due Coastal 43-54 con Carola Maccà e Stefania Crespi.

Nel beach sprint si registrano la vittoria di Evandro Savona (Club Sportivo Urania) e del 4 Coastal 43-55 della Canottieri Sanremo-Santo Stefano al Mare (Ardissone, Bongiovanni, Porcellana, Taggiasco, tim. Buquicchio). Nel doppio misto ancora affermazione per Annalisa Cozzarini e Sebastiano Panteca con i colori del Rowing. Nel 2 Coastal la finale è tutta ligure: Santo Stefano al Mare (Federico Garibaldi, Enrico Perino) precede Rowing Club Genovese (Giorgio Gibelli Casaccia, Giacomo Costa). Argento per Edoardo Marchetti (Rowing Club Genovese) nel singolo e per la Canottieri Sanremo nel doppio con Arianna Cioni e Matilda Gabbiani.

