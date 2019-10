Calcio, Coppa Liguria di Seconda Categoria. Oggi si chiude il girone B con l'anticipo tra Murialdo e Calizzano

Un solo anticipo rispetto alle settimane precedenti in Coppa Liguria.

In questo secondo sabato di ottobre, tra l'altro, la gara si rivelerà ininfluente per le sorti del girone, visto che il Calizzano ha già archiviato la qualificazione al turno successivo.

Alle 15:00 i giallorossi saranno ospiti del Murialdo, un'occasione utile per entrambe le formazioni per sistemare gli ultimi dettagli in vista dell'esordio in campionato di domenica prossima.