Calcio: Albenga, Ospedaletti Finale e Pietra Ligure, ci sono le date per i recuperi e la semifinale di Coppa

Come anticipato stamattina, le società si sono adoperate nella giornata odierna per trovare la giusta quadra per affrontare i recuperi di Eccellenza e la semifinale di Coppa Italia.

Quest'ultima vedrà protagoniste Pietra Ligure e Albenga allo stadio Felice Borel di Finale, il 20 di novembre alle ore 16:00.

Il recupero, sempre al Borel, tra Finale e Pietra Ligure si disputerà invece il 6 di novembre alle 20:30, anticipato alle 15:30 dall'altro incontro tra Ospedaletti e Albenga.

Le ufficialità saranno ratificate dal comunicato federale