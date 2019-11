Giudice Sportivo, Promozione: tutti i provvedimenti settimanali

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 30/10/2019





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

PALERMO DAVIDE (CELLE LIGURE)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

COSENTINO ANDREA (VELOCE 1910)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

MARTINO GIANLUCA (CELLE LIGURE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VERARDO GIACOMO (PRAESE 1945)

AMMONIZIONE (III INFR)

PILI FILIPPO (LEGINO 1910)

ROMEO MICHELE (LEGINO 1910)

MINGHINELLI MATTEO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

COSENTINO PAOLO (CELLE LIGURE)

SOTO PESCE GINO JUAN (CELLE LIGURE)

DORIGO FEDERICO (LEGINO 1910)

PALAGANO ANDREA (PRAESE 1945)

RASO MARCO (PRAESE 1945)

RAVONCOLI MIRKO (TAGGIA)

BARRANCA FABIO (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (I INFR)

VALLERGA DANIELE (CELLE LIGURE)

AVANZI AMOS (LEGINO 1910)

BALBI MATTIA (LEGINO 1910)

PEREGO STEFANO (PRAESE 1945)

GUIDETTI MATTEO (SERRA RICCO 1971)

OTTOLINI ANDREA (SERRA RICCO 1971)

RIZZO ALESSANDRO (SERRA RICCO 1971)

CONRIERI LUCA (TAGGIA)

BRUZZONE FRANCESCO (VELOCE 1910)

CALCAGNO STEFANO (VELOCE 1910)

GARE DEL 3/11/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA Euro 50,00

VELOCE 1910

A causa del malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento dell'acqua nello spogliatoio della squadra ospite, costretta a fare la doccia fredda.

A CARICO DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

FANTONI SAMUELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CALCAGNO LUCA (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

A CARICO DI MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

ARENA PIERO (CAMPOROSSO)

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

DI SOMMA ANDREA (LITTLE CLUB JAMES)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

PATRONE SIMONE (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

LANZA FILIPPO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

NDIAYE MOHAMETAUROLATY (BRAGNO)

BARABINO FILIPPO CARLO (PRAESE 1945)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PILI FILIPPO (LEGINO 1910)

ROMEO MICHELE (LEGINO 1910)

FIUZZI LUCA (TAGGIA)

VANZILLOTTA CARLO (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (III INFR)

BROVIDA GABRIELE (BRAGNO)

CASASSA VIGNA LORENZO (DIANESE E GOLFO 1923)

CARAMELLO MARCO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

MILICI ALESSIO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

PALAGANO ANDREA (PRAESE 1945)

TARANTOLA PAOLO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

PATRONE SIMONE (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

SCERRA LORENZO (BRAGNO)

TORRA GENTIAN (BRAGNO)

GIUNTA TIBERIO (CAMPOROSSO)

ZITO FRANCESCO (CAMPOROSSO)

DELGADO GAMARRA OSWALDO STEEVEN (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

MAGGIORA ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

DE VECCHI ALBERTO (LITTLE CLUB JAMES)

CANTON ALESSIO (PRAESE 1945)

ALBANESE GABRIELE (SERRA RICCO 1971)

MASSA MAURIZIO (SERRA RICCO 1971)

CELOTTO LUCA (TAGGIA)

GALLO GIUSEPPE (VENTIMIGLIACALCIO)

CHIARABINI ALESSIO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

POGGIOLI SAMUELE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

SPADARO ANDREA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

CALCAGNO ANDREA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CASCINA SALVATORE (CAMPOROSSO)

PESCO MATTEO (CAMPOROSSO)

TOFANICA MARIUS (CAMPOROSSO)

ALTAMORE MATTIA (CELLE LIGURE)

DOMINICI ENRICO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

DAGNANO SIMONE (DIANESE E GOLFO 1923)

GARIBBO LUCA (DIANESE E GOLFO 1923)

CAPPELLETTI GIOVANNI (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CINARDO SIMONE (PRAESE 1945)

FORTE ANDREA (PRAESE 1945)

ALBANESE MAICOL (SERRA RICCO 1971)

MICELI ARMANDO (TAGGIA)

PRONESTI FRANCESCO (TAGGIA)

CARBONE MARCO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

TRUDU MANUEL (VIA DELL ACCIAIO F.C.)