Volley femminile. Risultati e classifica della quarta giornata di Serie D

Legendarte Finale si conferma il sestetto savonese più in forma del campionato di Serie D femminile. Sabato sera, in trasferta a Diano Marina, altra vittoria per 3 set a 0. Punteggio pieno anche per Vgp Genova che, dopo aver perso il primo set contro Normac, ha saputo rialzare la testa e ottenere i tre punti.

Dietro la coppia di testa, le imperiesi Maurina Strescino e Arredamenti Anfossi Diano Marina. Vittoria per Iglina Albisola su Virtus Sestri (3 a 0) e primo hurrà stagionale per Quiliano Volley che, in trasferta, ha regolato Nuova San Camillo Imperia. Ennesima sconfitta per Alassio Volley, che nulla ha potuto contro Cogoleto. Ora, la squadra del muretto staziona sul fondo della classifica. Completa il quadro la vittoria di Maurina Strescino ai danni di Volare Volley (0 - 3).

Classifica: Legendarte Finale e Volley Genova Vgp 12, Maurina Strescino e Arredamenti Anfossi Imperia 9, Iglina Albisola, Normac Avb, Nuova San Camillo Imperia 6, Quiliano, Cogoleto, Volare, Virtus Sestri 3, Alassio 0.