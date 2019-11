Calcio. Coppa Italia di Eccellenza: punteggio tennistico per l'Albenga, 6-1 al Pietra Ligure

90' gol della bandiera per il Pietra: lo segna Antonelli

82' esce En Nejmy ed entra Rimassa: ultimo cambio per Pisano

71' nell'Albenga fuori Metalla dentro il giovane Nardi. Nel Pietrw Halaj prende il posto di Bottino

67' Bambino stoppa la conclusione di Gaggero

65'super gol di Metalla che elude un avversario con un sombrero e senza lasciar cadere palla a terra colpisce di sinistro trafiggendo Berruti. Il punteggio assume contorni tennistici

60' i ritmi si sono notevolmente abbassati

Inizia il secondo tempo. Subito cambio nell'Albenga:Cocito e Simaha al posto di Molinari e Anselmo. Nel Pietra dentro Praino, Gaggero e D'Aprile, fuori Scarrone D'Arcangelo e Capello

46' dopo un minuto di recupero finisce il primo tempo

43' primo giallo per la compagine albenganese a carico di Molinari

38' si fa male il portiere giallorosso Patrone, e Solari è costretto a un doppio cambio per via del discorso giovani: dentro Bambino per Patrone e Dorno rileva Costantini

33' partita divertente: palla al centro e subito occasione per il Poetra che si conclude con un nulla di fatto dopo una mischia in area

32' cinquina ingauna: testa di Gargiulo, gran parata di Berruti che non può nulla sul tap-in di Marquez

31' tiro di Antonelli che resiste alla marcatura di un avversario, buona parata in due tempi di Patrone

29' doppietta di Figone e poker dell'Albenga:gran tiro sotto l'incrocio

27' tris Albenga: questa volta tocca a Marquez timbrare sotto misura

24' si fa vedere il Pietra con un tentativo dalla distanza di Baracco ma il suo mancino è fuori misura

19' raddoppio ingauno con Metalla, che si inserisce alla grande dopo un'azione offensiva sfumata per Figone stoppato dalla difesa del Pietra, l'11 giallorosso batte Berruti con un destro secco che non lascia scampo all'estremo pietrese.

14' Albenga in vantaggio: sugli sviluppi di un corner, ottimo scambio Costantini-Grandoni che mette in mezzo una palla rasoterra, e sottomisura arriva il tocco vincente di Figone

11' primo giallo dell'incontro per Capello, autore di un fallo su Anselmo. Continua a piovere in maniera copiosa e il campo si appesantisce sempre più

5' tentativo di Metalla in semirovesciata che termina poco lontano dal palo

2' parte col baricentro in avanti l'Albenga. Dopo pochi secondi dal fischio d'inizio, saluto tra i due allenatori, Solari in panchina e Pisano in tribunetta.

1' inizia il match!

Buon pomeriggio dal "Felice Borel" di Finale Ligure dove tra pochi istanti andrà in scena la sfida, valida per la semifinale regionale di Coppa Italia di Eccellenza, tra l'Albenga di mister Matteo Solari e il Pietra Ligure di Mario Pisano.