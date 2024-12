Vadino e Altarese sono separate da soli due punti in classifica, motivo per cui l'anticipo del Riva, calendarizzato alle 18:30, sarà da porre sotto la lente di ingrandimento per quanto concerne le zone basse della graduatoria.

Chi dovesse prevalere potrà infatti godersi una domenica tra i lidi meno torbidi di una classifica ad oggi spaccata in due.

La gara tra i team di Poggi e Ponte sarà diretta da Azzarelli di Genova.