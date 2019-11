Calcio, Rapallo Rivarolese: Stefano Fresia non è più il tecnico bianconero

Stafano Fresia non è più l'allenatore del Rapallo Rivarolese. Ecco il comunicato, dove viene sottolineata la scelta di interrompere consesualmente il rapporto tra le parti.

"Il Rapallo R. 1914 Rivarolese comunica di aver sollevato Stefano Fresia dall'incarico di allenatore della Prima Squadra.



La Società e il tecnico hanno preso consensualmente questa sofferta decisione, alla luce del rapporto lavorativo e di amicizia che ha legato e lega la Dirigenza all’allenatore. A Stefano Fresia vanno i più sentiti ringraziamenti per l'attività fin qui svolta con il Rapallo Rivarolese e con la Rivarolese negli anni precedenti, sempre con impegno, serietà e correttezza professionale; la Società pertanto augura al tecnico il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera. La conduzione tecnica della Squadra è provvisoriamente affidata a Romano Camicioli."