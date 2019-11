Calcio. La Federazione ufficializza: "C'è tempo fino al 5 gennaio per disputare i recuperi

In relazione alle gare di pertinenza del Comitato Regionale Liguria non disputate nello scorso fine settimana del 23 e 24 novembre scorso, si comunica che per i recuperi delle stesse, visto il considerevole numero di incontri da disputarsi, valgono le seguenti disposizioni in deroga alla normativa stabilita dal C.R.L. di cui ai Comunicati Ufficiali n. 01 del 03.07.2019 e n. 02 del 11.07.2019: 

Il termine ultimo per la disputa dei recuperi è fissato nel fine settimana del 04/05 gennaio 2020;

Qualora le Società si accordassero per disputare gli stessi in data precedente, dovranno darne comunicazione congiunta all’Ufficio Campi e Programmazione Gare del Comitato Regionale Liguria al seguente indirizzo di posta elettronica: crliguria.campisportivi@lnd.it;

Il termine ultimo per comunicare eventuali accordi congiunti è fissato in lunedì 16 dicembre 2019;

Le gare non programmate entro il suddetto termine verranno fissate d’ufficio nelle giornate di sabato 04 gennaio o domenica 05 gennaio 2020 e ne verrà data comunicazione nel Comunicato Ufficiale che verrà pubblicato in data 19 dicembre 2019.

Le disposizioni di cui sopra sono da intendersi valide per l’attività regionale di Calcio a 11; per quanto riguarda l’attività regionale di Calcio a 5, si invitano le Società a contattare il Responsabile Regionale.

Riguardo alle gare rinviate precedentemente, si confermano le disposizioni di cui ai sopra richiamati Comunicati Ufficiali; qualora sopraggiungesse la necessità di recuperare altri incontri in programma nei prossimi fine settimana, si procederà successivamente ad una valutazione in merito