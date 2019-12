Calcio. Serie D: la doppietta di Varano castiga il Vado, al "Chittolina" vince il Chieri per 2-0

VADO - CHIERI 0-2 (5' Varano, 76' Varano)

IL FINALE DAL "CHITTOLINA": niente da fare per il Vado, sconfitto a domicilio per 2-0 dal Chieri. Decisiva la doppietta di Varano con un gol per tempo, rossoblù poco propositivi in attacco e apparsi complessivamente inferiori alla formazione di Morgia

91' quattro minuti di recupero

90' Chieri pericoloso in campo aperto, si salva in qualche modo la difesa di casa.

88' entra in campo anche Ferrara, fuori Dagnino

86' Melandri sfiora il 3-0 ancora in contropiede, destro che scheggia il palo alla sinistra di Faggiano

81' spazio anche per Piu, fuori Alessi

79' esce l'autore della doppietta che sta decidendo la gara, al suo posto Della Valle

77' fuori Bruschi e dentro Cassata, prova a mischiare le carte mister Tarabotto

76' ANCORA VARANO, IL RADDOPPIO DEL CHIERI: micidiale ripartenza tutta in verticale dei piemontesi, il pallone arriva al numero dieci "azzurro" che trafigge Faggiano in uscita

73' debutto in maglia rossoblù per il giovane Cecon, fuori Tomasini

70' Casanova per Sbordone, secondo cambio operato da mister Morgia

64' miracolo di Bertoglio sul violento colpo di testa di Alessi dal limite dell'area piccola, Vado vicinissimo al pareggio

62' lampo di Piacentini, che calcia con il destro a giro sul palo più lontano chiamando in causa l'estremo difensore azzurro, bravo a respingere la sfera con i pugni

59' va direttamente in porta il numero dieci ex Cairese, sfera un metro alta sopra la traversa della porta difesa da Bertoglio

58' punizione dal limite a favore del Vado, sul pallone Alessi

56' cross di Tomasini a cercare Alessi, pallone direttamente sul fondo. Tanti errori dal punto di vista tecnico per la formazione rossoblù

52' rossoblù a favore di vento in questo secondo tempo, ma fatica comunque a rendersi pericolosa la squadra di Tarabotto

46' inizia la ripresa

SECONDO TEMPO

45' squadre al riposo, al "Chittolina" conduce il Chieri per 1-0 grazie al gol di Varano dopo appena cinque minuti

43' pallone interessante di Gallo al limite dell'area piccola, Alessi anticipato di testa da Bellocchio

42' primo ammonito del match, giallo all'indirizzo di Pautassi dopo un sgambetto su Piacentini lanciato verso l'area avversaria

35' fase del match povera di contenuti, il vento continua a condizionare le iniziative di entrambe le squadre

28' gran palla in profondità di Bruschi a cercare Alessi, ma il centravanti rossoblù viene anticipato dalla provvidenziale chiusura difensiva della retroguardia torinese

19' in affanno la retroguardia del Chieri, Giacinti svirgola il pallone e concede il primo corner del match a favore del Vado

17' erroraccio di Redaelli in uscita, Melandri si invola verso la porta rossoblù con Faggiano che riesce a respingere con il corpo il destro (troppo centrale) del numero sette ospite

15' doppia conclusione di Melandri respinta da Faggiano prima e da Redaelli in seconda battuta, miracoloso l'intervento in spaccata sulla linea di porta del centrale difensivo del Vado. Chieri vicinissimo al 2-0 e assoluto padrone del campo

13' Vado a sfavore di vento e che fatica a gestire il possesso palla, gara in salita per la squadra rossoblù

10' subito in campo dal primo minuto il nuovo arrivato Bruschi, che gioca largo a sinistra a supporto di Piacentini e Alessi, confermati al centro dell'attacco vadese

9' ancora pericolosa la formazione di Morgia, traversone dalla sinistra a pescare Sbordone che di sinistro calcia addosso a Castaldo, pallone che si impenna prima di finire tra le braccia del portiere rossoblù

5' IL VANTAGGIO DEL CHIERI con Varano: sinistro dal limite dell'area del numero dieci piemontese, Faggiano riesce a toccare la sfera con la punta delle dita senza però riuscire ad evitare la capitolazione.

1' si parte! Giornata soleggiata al "Chittolina", padroni di casa in maglia bianca con richiami rossoblù, Chieri in tenuta azzurra con maniche blu

PRIMO TEMPO

Un cordiale buon pomeriggio dal "Ferruccio Chittolina" di Vado Ligure: mercoledì di campionato per la formazione rossoblù di mister Luca Tarabotto, tra poco in campo nel recupero della 13^ giornata del girone A di Serie D contro il Chieri.

Formazioni:

VADO: Faggiano; Dagnino, Redaelli, Castaldo, Alberto; Tomasini, Gallo, Marmiroli, Bruschi; Piacentini, Alessi. A disposizione : Illiante, Tona, Ferrara, Fossati, Piu, Cassata, Castiglione, Cecon, Guarco. Allenatore : Luca Tarabotto