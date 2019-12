Calcio, Serie D. Savona formato baby, ma gli striscioni, contro il Chieri, vogliono subito riscattare il ko nel derby

Le note più liete sono arrivate proprio dai ragazzi nati nel nuovo millennio, con i vari Giovannini, Brignone, Lazzaretti, Albani e D'Ambrosio che nell'ultimo periodo hanno offerto prestazioni di notevole spessore in un contesto non certo idilliaco.

Il Savona è quindi pronto a ripartire ancora una volta da loro, da quegli under che spesso hanno dato maggiori garanzie rispetto ad alcuni giocatori dal curriculum ben più importante, ma che non sono riusciti ad inserirsi al meglio all'interno dei meccanismi di mister Siciliano prima e di De Paola poi.

Con un organico ridotto all'osso dopo le partenze di Vita, Buratto e Mehic (oltre agli assenti Rossini, Castellana, Lo Nigro, Fricano, Pertica e Marchio), mister De Paola (oggi in tribuna per squalifica, in panchina il vice Barresi) lancerà nella mischia ben sette giovani nella formazione di partenza, con Tripoli nuovamente convocato dopo l'esclusione nel derby di sette giorni fa contro la Sanremese.

Subito a disposizione, per la sfida odierna che vedrà gli striscioni ricevere al "Bacigalupo" la visita del Chieri, ritornato a correre dopo le due vittorie di fila contro Ligorna e Vado, il nuovo attaccante esterno classe 2000 Davide Rovido, che potrebbe già giocare uno spezzone di partita in una probabile staffetta con D'Ambrosio.

Fischio d'inizio alle ore 14.30, livescore e webcronaca su Svsport.it