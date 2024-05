Calcio. La Sestrese saluta Valmati, ora si attende l'affondo del Celle Varazze

Sta per iniziare il grande valzer delle panchine nel ponente genovese.

Un effetto domino che porterà novitò anche in provincia di Savona.

La Sestrese Bor. ha infatti annunciato la separazione con Enrico Valmati: il tecnico pare ormai davvero a un passo dal Celle Varazze, neopromosso in Eccellenza.

Per la guida verdestellata il nome che rimbalza con più insistenza è quello di Fabio Carletti, ex mister della Praese.

I ringraziamenti a Valmati da parte della presidentezza Bardelli:

"Voglio ringraziare personalmente mister Valmati, un giovane molto preparato e professionale, dalle doti umani e morali raramente riscontrabili nell'attuale panorama del calcio dilettantistico.

In questi anni abbiamo conquistato una promozione, superato il momento buio del Covid, gioito per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e sofferto per le sconfitte inaspettate della stagione appena conclusa.

E' giusto, credo, sia arrivato il momento per Enrico di affrontare nuove sfide che sono sicura vincerà".