Calcio, Carcarese. Pochi dubbi sul nuovo tecnico, in arrivo Michele Battistel

Il quarto posto finale in classifica non ha permesso alla Carcarese di ottenere quel posto all'interno della griglia playoff inquadrato come obiettivo durante la scorsa estate.

La società biancorossa si era infatti mossa con grande vivacità sul mercato, migliorando una base con valori già testati nella stagione precedente.

L'inizio del campionato non è stato dei migliori ma, passo dopo passo, la zona alta della graduatoria è stata raggiunta pur non garantendo il pass per gli spareggi promozione.

Le strade con mister Ponte si sono però separate, dando il via al valzer delle voci sul prossimo tecnico che guiderà i valbormidesi. All'orizzonte però non si profila nessuna corsa, dato che dovrebbe essere Michele Battistel il profilo prescelto per assumere la guida della Prima Squadra.

Per il giovane allenatore, già vice di Diego Alessi, sia a Cairo che a Campomorone, sarebbe l'esordio da allenatore in prima.

L'annuncio non dovrebbe tardare molto: il tempo di strutturare globalmente lo staff e poi arriverà la luce verde.