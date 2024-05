Calcio, Serie D. Ufficializzato il programma playoff e playout, Vado in campo domenica a Varese

Conclusa la fase regolare della stagione 2023/2024 della Serie D va in scena la post season con le partite del 1^ turno dei Play Off, le gare della 1^ giornata dei Triangolari validi per il titolo di Campione d’Italia e le gare uniche dei Play Out.

TITOLO CAMPIONE D’ITALIA

Il programma gare della 1^ Giornata dei Triangolari determinato dal sorteggio.

12 Maggio – ore 16.00

1^ Giornata

G1) Caldiero-Clodiense (riposa Alcione)

G2) Pianese-Campobasso (riposa Carpi)

G3) Cavese-Team Altamura (riposa Trapani)

Riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;

2^ Giornata – 15 Maggio

3^ Giornata – 19 Maggio

Semifinali – Andata e ritorno – 26 Maggio e 2 Giugno

Finale - gara unica - 9 Giugno

Finale – andata/ritorno 8/12 Giugno

PLAY OFF

12 Maggio – ore 16.00

1^ Turno

Girone A: Chisola-Rg Ticino e Varese-Vado

Girone B: Piacenza-Varesina e Pro Palazzolo-Desenzano

Girone C: Dolomiti Bellunesi-Campodarsego e Treviso-Bassano Virtus

Girone D: Ravenna-Lentigione e Corticella-Victor San Marino

Girone E: Follonica Gavorrano-Tau Altopascio e Grosseto-Livorno (ore 17.30)

Girone F: L’Aquila-Roma City e Avezzano-Sambenedettese

Girone G: Nocerina-Cassino e Romana-Ischia (Campo “Francesca Gianni” di Roma)

Girone H: Martina-Casarano (ore 18.00) e Nardò-Fidelis Andria

Girone I: Siracusa-Acireale e Vibonese-La Fenice Amaranto

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari; persistendo la parità accederà alla fase successiva, la società meglio classificata al termine del campionato.

2^ turno

19 Maggio – ore 16.00

PLAY OUT

12 Maggio – ore 16.00

Gare uniche

Girone A: Derthona-Alba

Girone B: Legnano-Castellanzese (Campo “Casati” di Verano Brianza)

Girone C: Luparense-Atletico Castegnato e Breno-Cjarlins Muzane

Girone F: Tivoli-United Riccione

Girone G: Sassari Latte Dolce-Ardea e Anzio-Gladiator

Girone H: Angri-Gallipoli

Girone I: San Luca-Locri

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo la parità, retrocederanno al Campionato d’Eccellenza Regionale le squadre peggiori classificate al termine del Campionato.