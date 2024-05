Calcio, Imperia. intoppi per l’ingresso di nuovi soci, fase di stallo con Del Gratta

Sorgono intoppi sul passaggio di consegne da parte degli attuali soci dell’Imperia calcio fresca di promozione in serie D.

Il tema è quello dell’ingresso in società di nuovi partner Marco Del Gratta (inizialmente sotto forma di sponsor) e in seguito con ruoli operativi ben definiti o di altri imprenditori come il presidente dell’Entella Antonio Gozzi che fa sapere, però, di non essere interessato alla partita.

La priorità dell’attuale dirigenza rimane quella di garantire al club un futuro tranquillo nella categoria che è l’anticamera del professionismo.

Anche la trattativa, andata avanti per circa un paio di settimane con Del Gratta che verteva sulle risorse da versare per l’eventuale ingresso nella società e in quali termini gli attuali dirigenti sarebbero stati disposti a collaborare, sembra in stallo.

A quanto pare sarebbero spuntate nuove situazioni che hanno reso più difficoltoso l’ingresso dell’ex presidente della Sanremese nel glorioso sodalizio nerazzurro. Operazione a rischio? E’ ancora presto per dirlo. Se tutto fosse confermato nei termini che sembrano profilarsi, occorrerà che tra Marco Del Gratta e l’attuale dirigenza, la Triade che regge le sorti dei neroazzurri formata da Fabrizio Gramondo, Daniele Ciccione e Fabio Ramoino inizi una negoziazione supplementare per mandare in porto l’operazione.

Nel frattempo c’è anche da risolvere la questione legata allo stadio. I lavori di realizzazione della Cittadella dello Sport nell’antistadio del Ciccione proseguono, ma non è ancora stata messa mano al manto erboso.