Calcio, Olimpia Carcarese. Andrea Alloisio non guiderà più i biancorossi: "Riportare la società in Prima e tanta gente sugli spalti i risultati più belli"

Andrea Alloisio è l'ultima grande intuizione di un dirigente avanguardista come Carlo Pizzorno, che, nello stupore generale, decise di affidargli la Prima Squadra. Il classe 1995 è riuscito nell'impresa di riportare il team di Carcare in Prima Categoria, grazie a una rimonta incredibile, culminata con la vittoria nel play off contro la Vadese. Gli ultimi risultati non esaltanti hanno però spinto la società a cambiare.

"La decisione di non continuare con me da parte della società - racconta Alloisio - è stata probabilmente dettata dagli ultimi risultati non entusiasmanti. Sono comunque orgoglioso di quanto fatto perché sono riuscito con l'aiuto di giocatori e dirigenti a raggiungere quegli obiettivi che mi ero posto insieme a Carlo Pizzorno: riportare la Carcarese dove merita, riempire nuovamente gli spalti del Corrent e far tornare a vestire i colori biancorossi i migliori giocatori cresciuti nel paese. Un grazie particolare ai miei collaboratori Nenne, Percu e Mattia. Non nascondo che ci sia rammarico, perché credo che anche quest'anno ci saremmo potuti togliere grandi soddisfazioni".