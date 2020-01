Giudice Sportivo, Prima Categoria A: sono cinque i giocatori squalificati dopo i recuperi

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 5/ 1/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (II INFR)

GOSO NICOLO CARLO (MILLESIMO CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

SERRA SIMONE (LETIMBRO 1945)

MEDICI AMMONIZIONE (I INFR)

FIORILE MARCO (PONTELUNGO 1949)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

OLIVA MAURIZIO (LETIMBRO 1945)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SABA MATTEO (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)

NEGRO FABRIZIO (MILLESIMO CALCIO)

SANTIN JACOPO (MILLESIMO CALCIO)

BONADONNA ROCCO MICHAEL (PONTELUNGO 1949)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

NUMEROSO ANTONIO (BAIA ALASSIO CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LAI DANIELE (ALTARESE)

VERARDO LORIS (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)

CANEVA ANDREA (PONTELUNGO 1949)

MAGNANI DANIELE (QUILIANO&VALLEGGIA)

DI LORENZO MATTEO (SOCCER BORGHETTO)

AMMONIZIONE (III INFR)

ARDISSONE AMEDEO (PONTELUNGO 1949)

ILLIANO DANIELE (PONTELUNGO 1949)

BRIGNOLI DAVIDE (SOCCER BORGHETTO)

AMMONIZIONE (II INFR)

ANDRENACCI GIACOMO (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)

ROSSETTI STEFANO (LETIMBRO 1945)

MONTE CLAUDIO (PONTELUNGO 1949)

AMMONIZIONE (I INFR)

BRAHI ERGYS (ALTARESE)

BATTISTEL MICHELE (LETIMBRO 1945)

BREEUWER LUCA (PONTELUNGO 1949)

GUARDONE ANDREA (PONTELUNGO 1949)