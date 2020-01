Karate Club Savona: il 2019 si è chiuso al meglio, ora lo sguardo è rivolto al nuovo anno

Nel mese di dicembre il KCS ha partecipato importanti appuntamenti per preparare gli impegni del nuovo anno:

Sabato 1 dicembre il sodalizio savonese si è presentato all’Open di Campania, ultima Tappa delle cinque previste per il Ranking della Nazionale Giovanile, con un solo atleta che ha però conquistato un podio molto importante: ARGENTO per Lorenzetti Tommaso (Cadetto 52 Kg).

Domenica 8 dicembre c/o il Palasport di Romano di Lombardia si è svolto il 1° Trofeo Gianni Pera; per il KCS hanno partecipato alla manifestazione 7 atleti:

<multicol gutter="47" cols="2" dir="ltr" id="Sezione1">

ORO:

Genta Micol - ES 42 kg

Manca Perotti Beatrice - ES 68 kg

Lorenzetti Tommaso - CA 52 kg





ARGENTO:

Lorenzetti Tommaso – JU 55 kg

Polerà Marco - CA 63 kg

BRONZO:

Caleffi Alessio – CA 63 kg e JU 68 Kg

Polerà Marco – JU 61 kg

Pica Gian Lorenzo - ES 50 Kg

</multicol>

Dal 3 al 5 gennaio si è svolto l’Eurocamp di Cesenatico, un Seminario Nazionale giunto alla sua 19^ edizione ed organizzato all’interno del “PROGETTO SPORT SCUOLA FILKAM”. I 200 atleti presenti hanno fatto registrare per l’ennesimo anno il tutto esaurito; lo Staff diretto dal Prof. Pierluigi Aschieri, coadiuvato dal M° Giorgio Rainoldi conferma la qualità dell’evento: Eurocamp 2020 consolida pertanto le esperienze delle passate edizioni e continua a sviluppare un progetto didattico e metodologico unico nel mondo del KARATE e nella formazione sportiva giovanile.

Per il KARATE CLUB SAVONA hanno partecipato all'iniziativa 3 atleti: GENTA Micol (2006), GIORDANI Paola (2006) e LORENZETTI Tommaso (2004) che, accompagnati dal Maestro Franco Quaglia, hanno fatto tesoro di tutti i nuovi insegnamenti in modo da poterli condividere con i compagni di palestra.

Domenica 12 gennaio il KARATE CLUB SAVONA ha partecipato al 1° Trofeo Val di Cornia in programma a Venturina Terme (LI). Per il KCS, accompagnati da Carlini Raffaella e Corrado Buscaglia, hanno partecipato all’evento 18 atleti, che si sono comportati tutti ottimamente, conquistando numerose medaglie e ottenendo il 3° posto nella classifica per Società su cinquanta sodalizi presenti. Questi i risultati nel dettaglio dettagliati: