Calcio, Prima Categoria B. Savona - Masone, vincere per non perdere la scia. Impegni interni per Vadese e Speranza

Come anticipato ieri, la dodicesima giornata del girone B di Prima Categoria avrà un impatto significativo sulla classifica che le squadre d'alta fascia potranno osservare a Natale.

Le vittorie di Olimpic e Multedo hanno infatti creato un gap importante con le dirette inseguitrici. Savona e Masone, nel posticipo delle 18:30, avranno l’opportunità di ridurlo o rischieranno di rimanere ulteriormente distanziate in caso di mancata vittoria.

Nel pomeriggio sono in programma turni casalinghi per Speranza e Vadese, che affronteranno rispettivamente Bolzanetese e Vecchia Audace. In calendario anche la sfida Sciarborasca & Cogo - Pegli Lido.