Ciclismo: Andora è pronta per la Tre Giorni del Mare

Mancano ormai pochi giorni, Tre Giorni del Mare 2020, la nuova iniziativa promozionale dedicata al mondo del ciclismo amatoriale voluta dall'associazione Sport & Promotion di Andora presieduta da Paolo Morelli, manifestazione che è stata inoltre promossa a CAMPIONATO NAZIONALE D’INVERNO 2020 - ACSI

Un trittico di gare che apre la stagione 2020 in terra ligure, coinvolgendo i comuni di Andora e Stellanello. Si inizierà ad Andora venerdì 31 gennaio con un crono prologo di 6 chilometri. Il 1° febbraio sempre ad Andora si terrà una gara in circuito sulla distanza di 50 chilometri, chiusura domenica 2 febbraio con una gara in circuito che prevede arrivo su un breve tratto in salita e il percorso di gara, 17 chilometri, interesserà i comuni di Andora e Stellanello.

L'idea nasce dalla passione e condivisione dell'attività di Paolo Morelli e Marco Guardone, la finalità è quella di organizzare un challenge in pieno inverno che permetta ai corridori di pedalare nel territorio della Riviera dei Fiori che durante la stagione più fredda offre un clima mite, ideale per coloro che vogliono pedalare.

Ma i dirigenti della Sport & Promotion non si sono fermati all'organizzazione del solo evento sportivo. Infatti, per tutta la durata della manifestazione le accompagnatrici dei partecipanti potranno usufruire dell'accesso gratuito al Centro Benessere “AAMETI SPA & RELAX” dell'hotel Lungomare. Inoltre, tra tutti i partecipanti provenienti da altre regioni, verranno estratti cinque weekend omaggio, offerti dall'Associazione Albergatori di Andora.

Per essere inseriti nella classifica della Tre Giorni del Mare i corridori dovranno partecipare a tutte e tre le prove in programma.

I corridori al via verranno suddivisi in due partenze e le classifiche generali e di categoria saranno a punti.

Al termine di ogni tappa verranno premiati i primi tre assoluti e consegnate le maglie di leader ciclamino delle due partenze griffate Rosti.

A termine delle tre prove premiazione di categoria e consegna delle maglie ai vincitori di ciascuna categoria. Le classifiche per team premieranno sia la squadra che con il maggior numero di tesserati partecipanti nelle tre gare, sia le prime tre società in ordine di punteggio.