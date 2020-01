Giudice Sportivo, Promozione: provvedimenti pesanti per la Dianese & Golfo, ricco elenco di sanzioni in entrambi i gironi

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 26/ 1/2020





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 125,00

CADIMARE CALCIO

Per il comportamento dei propri sostenitori che, dal 15' del 1º t. fino all'intervallo e, successivamente dal 30' del 2º t. fino al termine della gara, rivolgevano reiterate espressioni ingiuriose, altre di stampo discriminatorio ed, ancora, minacciose nei confronti di un AA e dell'intera terna (infrazione rilevata da parte di un AA).

Euro 100,00

DIANESE E GOLFO 1923

A titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento di un soggetto, chiaramente riconducibile alla società, ma non identificato che, entrato nell'area riservata, senza averne titolo, si avvicinava minacciosamente al volto del ddg, profferendo espressioni gravemente irriguardose verso la terna, prima di essere allontanato dai dirigenti della Società ospitante.

Euro 100,00

VIA DELL ACCIAIO F.C.

A titolo di responsabilità oggettiva, per non aver vigilato sulla chiusura dei cancelli d'accesso all'area riservata che, lasciati aperti, consentivano l'ingresso a soggetti non autorizzati e non identificati, tra cui uno chiaramente riconducibile alla società ospite che si avvicinava minacciosamente al volto del ddg, profferendo espressioni gravemente irriguardose verso la terna, prima di essere allontanato dai dirigenti della Società ospitante (sanzione attenuata per tale fattivo comportamento).

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/ 2/2020

BOLOGNA GLAUCO (VALDIVARA 5 TERRE)

Infrazione rilevata da parte di un A.A.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 13/ 2/2020

POSTORINO GIOVANNI (CAMPOROSSO)

Infrazione rilevata da un A.A.

NORIS GIUSEPPE (CELLE LIGURE)

infrazione rilevata da un A.A.

AMMONIZIONE (I INFR)

BREGOLIN FRANCESCO (DIANESE E GOLFO 1923)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

AMIRANTE SALVATORE (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (II INFR)

BASTIANELLI CLODIO (CANALETTO SEPOR)

POGGI GUIDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BUCCELLATO STEFANO (CADIMARE CALCIO)

PAOLINI STEFANO (MAGRA AZZURRI)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CHARIQ ANES (DIANESE E GOLFO 1923)

A gioco fermo, colpiva un avversario con una violenta manata al volto,senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ORLANDO WALTER (CAMPOROSSO)

GIRONE FRANCESCO (CELLE LIGURE)

AKKARI SEDKI (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

CERRI SIMONE (FORZA E CORAGGIO)

GARRE FEDERICO (SERRA RICCO 1971)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PALAGI MATTEO (COLLI ORTONOVO)

BALBI MATTIA (LEGINO 1910)

CRAVIOTTO FILIPPO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MRAHI SAMMIR (DIANESE E GOLFO 1923)

A fine gara, mentre la terna stava rientrando nel proprio spogliatoio,rivolgeva ad essa espressioni ingiuriose, tentando di coprire il numero di maglia per non venire identificato.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

NICOLINI ANDREA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LAERA FABIO (DIANESE E GOLFO 1923)

POGGI GIANLUCA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

ALVISI RICCARDO (FORZA E CORAGGIO)

DE MARTINI ALESSIO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

BERTANO SIMONE (LEVANTO CALCIO)

ROMANO THOMAS (LEVANTO CALCIO)

PEREGO STEFANO (PRAESE 1945)

RUFFINO ANDREA (REAL FIESCHI)

BOCCARDO NICOLO (SERRA RICCO 1971)

PRESTIA MANUEL (VALLESCRIVIA 2018)

TIOLA FEDERICO (VELOCE 1910)

MUSUMARRA LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)

CHIARABINI ALESSIO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

TRUDU MANUEL (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

STAMILLA ALESSIO (CAMPOROSSO)

MAROZZI MATTEO (CANALETTO SEPOR)

MUSETTI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

RAGGI FILIPPO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

RASO ANDREA (MARASSI 1965)

DI CARLO SAVERIO (SAMMARGHERITESE 1903)

FASSONE MARCO (VALLESCRIVIA 2018)

SECONDELLI RICCARDO (VALLESCRIVIA 2018)

BARONI LUCA (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

LEONE ANGELO LUIGI (VELOCE 1910)

SCAPPATURA ALESSANDRO (VENTIMIGLIACALCIO)

ORERO LUCA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (XI INFR)

SELIMI GERSI (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CAMPAGNI NICOLO (CANALETTO SEPOR)

PIROLI NELSON (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

TARANTOLA PAOLO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

LENTINI FABIO (CAMPOROSSO)

MAXENA FRANCESCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CUCURNIA NICOLO (COLLI ORTONOVO)

AMORFINI LUCA (FORZA E CORAGGIO)

SASSARINI ALEX (LEVANTO CALCIO)

SPALLAROSSA TOMMASO (PRAESE 1945)

AMMONIZIONE (III INFR)

LUPI ALESSIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

VEJSELI IRFAN (BRAGNO)

PIANTONI MATTIA (CAMPOROSSO)

DI BIASE NICOLO (FORZA E CORAGGIO)

BRONDO FABIO (LEGINO 1910)

BARILARI LORENZO (LEVANTO CALCIO)

BENASSI DANIEL (MAGRA AZZURRI)

CASASSA EDOARDO (MAGRA AZZURRI)

VULPES SIMONE (MARASSI 1965)

CINARDO SIMONE (PRAESE 1945)

DONDERO COSIMO (REAL FIESCHI)

MASSA MAURIZIO (SERRA RICCO 1971)

CELOTTO LUCA (TAGGIA)

COSENTINO ANDREA (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (II INFR)

RIZZO SIMONE (BRAGNO)

BARCELLONA RICCARDO (CELLE LIGURE)

VALLERGA DANIELE (CELLE LIGURE)

SFINJARI ERNAND (CERIALE PROGETTO CALCIO)

DOMINICI ENRICO (DIANESE E GOLFO 1923)

PANNONE ANTONIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BENNATI GUIDO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

TOBIA NICOLO (LEGINO 1910)

SALAMINA SAMUELE (MAGRA AZZURRI)

CONRIERI LUCA (TAGGIA)

DIELI AARON (VALDIVARA 5 TERRE)

BOTTEGHIN FEDERICO (VALLESCRIVIA 2018)

WATARA CHERIF (VALLESCRIVIA 2018)

CIMINELLI FEDERICO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

GIUSIO SIMONE (BRAGNO)

FARSONI MATTIA (CAMPOROSSO)

RICOTTA GIUSEPPE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

DI LAURO MARCO VINICIUS (DIANESE E GOLFO 1923)

VENUTI MICHELE (FORZA E CORAGGIO)

CONTI ENRICO (LEGINO 1910)

ZAAMI MATTIA GIOVANNI (LITTLE CLUB JAMES)

DI MOLFETTA ANDREA (PRAESE 1945)

PINNA DANIEL (PRAESE 1945)

OLMO LORENZO (SAMMARGHERITESE 1903)

ORI DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)

ZANOVELLO ANDREA (SERRA RICCO 1971)

ALCAMO DANIELE (VALDIVARA 5 TERRE)

POZZO OLMO FRANCESCO (VALDIVARA 5 TERRE)

RUBERTO COSIMO (VALDIVARA 5 TERRE)

BINELLO GIANLUCA (VELOCE 1910)

GUERRA ANDREA (VELOCE 1910)

CALCOPIETRO LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)