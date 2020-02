Giudice Sportivo, Prima Categoria A: due turni a Bogliolo, ai box anche Celmente, Salani, Littarelli, Andrenacci e Caneva

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 8/ 2/2020

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (III INFR)

GOSO NICOLO CARLO (MILLESIMO CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

GANDOLFO EDOARDO (OLIMPIA CARCARESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CLEMENTE NICHOLAS (OLIMPIA CARCARESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (VIII INFR)

MARINI LUCA (OLIMPIA CARCARESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

DE MADRE DAVIDE (MILLESIMO CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

FERRI MICHAEL (MILLESIMO CALCIO)

SAVIOZZI ENRICO (MILLESIMO CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

NEGRO FABRIZIO (MILLESIMO CALCIO)

GARE DEL 9/ 2/2020





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/ 2/2020

FERRARI MASSIMO (PONTELUNGO 1949)

AMMONIZIONE (II INFR)

PANUCCIO MARCELLO (BAIA ALASSIO CALCIO)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR) OLIVA MAURIZIO (LETIMBRO 1945)

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 27/ 2/2020

VISALLI GIUSEPPE (AREA CALCIO ANDORA)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BOGLIOLO FEDERICO (AREA CALCIO ANDORA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SALANI PIETRO (ALTARESE)

LITTARELLI LUCA (BORGHETTO 1968)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ANDRENACCI GIACOMO (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)

CANEVA ANDREA (PONTELUNGO 1949)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RUSSO GIULIO (AURORA CALCIO)

GARIBIZZO DAVIDE (BAIA ALASSIO CALCIO)

LOVESIO ANDREA (LETIMBRO 1945)

ORCINO MATTEO (LETIMBRO 1945)

ARDISSONE AMEDEO (PONTELUNGO 1949)

FERRARI MICHAEL (PONTELUNGO 1949)

CARPARELLI MARCO (SOCCER BORGHETTO)

GAGLIARDO ANDREA (SOCCER BORGHETTO)

KOMONI ENDRIT (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

ORSOLINI NICOLA (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE (VI INFR)

NUMEROSO ANTONIO (BAIA ALASSIO CALCIO)

GASCO FILIPPO (BORGHETTO 1968)

SANTELIA MIRKO (BORGHETTO 1968)

AMMONIZIONE (III INFR)

ODASSO JACOPO (BAIA ALASSIO CALCIO)

BIANCO EDOARDO (LETIMBRO 1945)

ROSSETTI STEFANO (LETIMBRO 1945)

AMMONIZIONE (II INFR)

PICCARDI CLAUDIO (ALTARESE)

OGNJANOVIC MATTEO (AURORA CALCIO)

LI CAUSI GIUSEPPELORENZO (BAIA ALASSIO CALCIO)

PISANO DAVIDE (BAIA ALASSIO CALCIO)

BRIZIO GIORGIO (CARLIN S BOYS)

BATTISTEL MICHELE (LETIMBRO 1945)

GUARDONE ANDREA (PONTELUNGO 1949)

GUARISCO ANDREA (SOCCER BORGHETTO)

SERRA GIACOMO (SOCCER BORGHETTO)

SABALLY IBRAHIM (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

MELA GIOVANNI (AREA CALCIO ANDORA)

ODENATO MATTIA (LETIMBRO 1945)

MONTELEONE ALESSANDRO (SOCCER BORGHETTO)