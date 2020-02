Calcio, Finale. Si torna a respirare dopo la vittoria nel derby. Il ds Rolando: "Abbiamo battuto un Pietra costruito per altri obiettivi"

Anche il Finale nelle ultime giornate ha saputo dare una svolta importante alla propria graduatoria. I giallorossi non sono emersi ancora dalla zona più calda, ma i 7 punti collezionati nelle ultime tre partite rappresentano di sicuro il miglior viatico per affrontare l'ultima parte di stagione, come conferma il direttore sportivo Viviano Rolando:

"Domenica è stata una bella partita e combattuta, come tutti i derby. Di fronte avevamo tra l'altro una grande squadra, costruita per ben altri obbiettivi, che veniva dal 3-0 di Cairo e non era facile affrontarla.

Nel primo tempo riusciti a fare la nostra partita, reagendo bene al rigore dubbio con una gran rete di De Benedetti e il secondo gran gol di Odasso.

Nel secondo tempo probabilmente è emersa l'ansia del risultato, anche perché il Pietra ha messo tutte le sue forze in campo per poter raggiungere il pari.

Sette punti su nove gare - conclude Rolando - sono un buon bottino, forse pesano i due penti persi con l'Ospedaletti, dove meritavamo di prevalere.

La squadra ha comunque sempre combattuto ma è indubbio che questi punti ci permettano di respirare".