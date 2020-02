Calcio, Finale. Il gol di Tommaso Odasso riavvicina la salvezza diretta per i giallorossi: "Una grande emozione, con una dedica speciale"

Ci sono gol che possono essere decisivi per tracciare i confini di una stagione sportiva ed è indubbio che la rete decisiva di Tommaso Odasso nel derby contro il Pietra Ligure abbia permesso al Finale di trarre una boccata di ossigeno fondamentale nella corsa salvezza.

Ecco il punto del centrocampista, con le dichiarazioni rilasciate al sito ufficiale del sodalizio giallorosso:

“Abbiamo affrontato una squadra composta da valori e giocatori importanti. Sapevamo l’importanza della gara, non solo in quanto si trattasse di un derby ma soprattutto in ottica salvezza. Il primo tempo abbiamo fatto un’ottima partita riuscendo a ribaltare l’iniziale vantaggio di Baracco, siamo stati attenti, determinati e abbiamo messo in pratica ciò che il mister ci ha chiesto di fare – racconta Odasso – nel secondo tempo è venuta fuori la voglia di rivalsa del Pietra che ha provato in tutti i modi a ristabilire il pareggio, ma vorrei sottolineare l’ottima fase difensiva di tutta la squadra, a partire dagli attaccanti, e la nostra voglia di portare a casa i 3 punti: la volontà e la determinazione hanno fatto la differenza.

La squadra è in salute, abbiamo recuperato qualche giocatore importante per noi come Vittori, e non ci resta che pensare partita per partita. Dobbiamo continuare con questo atteggiamento per allungare la nostra striscia positiva e fare più punti possibili nelle partite che rimangono. La lotta per la salvezza è aperta, noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e al nostro percorso, allenandoci duramente giorno dopo giorno”.

Il centrocampista poi spiega i motivi della sua esultanza dopo il gol:

“È stata una grande emozione, sia per come avvenuto ma soprattutto per l’importanza che ha avuto per la squadra. La mia felicità più grande è la vittoria della squadra e i 3 punti conquistati. Vorrei dedicare questo gol a tutta la mia famiglia che non è potuta esserci, alla squadra perche siamo un gruppo straordinario e mi trovo davvero bene con loro. La dedica speciale, per la quale ho alzato le braccia al cielo, è per Pino Mammana, papà di Alessandro, ragazzo speciale e grande amico di mio fratello Gianmarco”.