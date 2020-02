Calcio, Savona: gli allenamenti riprenderanno domani, la speranza è di tornare in campo contro il Borgosesia

Anche mister De Paola e i suoi ragazzi stanno vivendo l'atipica settimana dello sport ligure e nazionale, di fatto bloccato nella maggior parte delle proprie attività a causa dell'allarme coronavirus.

Domenica, come confermato dalla Lnd, il girone A del campionato di Serie D osserverà un turno di riposo forzato, motivo per cui gli allenamenti al Bacigalupo riprenderanno solo nella giornata di domani.

Disabato e compagni lavoreranno sul campo dell'impianto di Via Cadorna anche nelle giornate di venerdì e sabato, poi liberi tutti fino al martedì seguente, con la speranza di tornare in campo domenica 8 marzo nella trasferta in casa del Borgosesia.