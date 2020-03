Alassio: pioggia di rinvii e annullamenti per gli eventi sportivi dopo il decreto anti coronavirus

Sul testo del nuovo Decreto Ministeriale si è riunita stamani la Giunta Comunale alassina con i dirigenti e i funzionari del Comune di Alassio per recepire le indicazioni ricevute e attuare le iniziative conseguenti:

- rinviate tutte le manifestazioni e gli eventi sportivi. Nello specifico si tratta di:

08 marzo 2020

CAMPIONATO NAZIONALE ENDURO - MOTOCLUB ALASSIO​

RINVIATA A DATA DA DESTINARSI (AUTUNNO)

08 marzo 2020

TORNEO "MIMOSA" MINI VOLLEY - ALASSIO-LAIGUEGLIA P.G.S. VOLLEY

RINVIATA A DATA DA DESTINARSI (AUTUNNO)

​15 marzo 2020

GR​ANFONDO ALASSIO - BICI SU STRADA

RINVIATA AL 18 OTTOBRE

dal 20 al 22 marzo 2020

SETTIMANA INTERNAZIONALE VELA D'ALTURA - CLASSI IRC/ORC - CNAM

ANNULLATA

dal 20 al 29 marzo 2020

TORNEO JUNIOR NEXT GENERATION ITALIA - HANBURY TENNIS CLUB

ANNULLATA

​28/29 marzo 2020

FINAL FOUR CAMPIONATI ITALIANI SERIE A MASCHILE E FEMMINILE - BOCCE​

RINVIATA A DATA DA DESTINARSI

29 marzo 2020

XIII ED. GRANFONDO DEL MURETTO DI ALASSIO MTB - ALASSIO BIKE

​RINVIATA AL 5 APRILE

30/31 marzo 2020

FESTIVAL DELLE BOCCE

​RINVIATA A DATA DA DESTINARSI

1/3 aprile 2020

FESTIVAL DELLE BOCCE​

RINVIATA A DATA DA DESTINARSI

- rinviati (a data da destinarsi) gli spettacoli teatrali, il cineforum e qualsiasi convegno fino al 3 aprile compresi

​- Chiuse le scuole fino al 15 marzo

- Chiuso il Centro Anziani indisponibile anche per qualsiasi evento pubblico o privato, convegni, corsi o altro

- La Biblioteca Civica sarà aperta al pubblico per il solo prestito con ingresso limitato ad una persona per volta e nei termini previsti dall'allegato 1 del DPCM. La caffetteria e l'auditorium saranno invece chiusi al pubblico

- Si svolgerà regolarmente il Mercato Settimanale di Via Pera e Via Gastaldi, sempre nei termini di cui all'allegato 1 del DPCM

- Per quanto attiene gli uffici pubblici permane la limitazione vigente fino al 15 marzo p.v.

- Per quanto riguarda le palestre: lo sport di base e le attività motorie in genere sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di rispettare la distanza di 1m. tra le persone. Restano consentite le sedute di allenamento degli atleti agonisti a porte chiuse, senza pubblico. Il Comune di Alassio e la Gesco che per conto del Comune gestisce gli impianti sportivi hanno dato opportuna comunicazione alle Associazioni Sportive affinchè siano rispettati i contenuti del decreto. Le strutture saranno quindi aperte al pubblico nei modi e nei tempi tali da consentire il rispetto del decreto stesso e dei relativi allegati.

- Sospese tutte le attività per la Terza Età

Si ricorda che le eventuali inosservanze sono punibili ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale