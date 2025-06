Calcio. E' il Dego la nuova squadra di Ermanno Frumento. Mignone: "Costruiremo insieme una base forte"

L'nconfondibile profilo di Ermanno Frumento era stato calcisticamente adocchiato qui e la per la provincia di Savona (e non solo, come confermano le voci sullo Scairbo & Cogo), ma stamane è emerso il nome della nuova squadra del tecnico ex Città di Savona e Bragno.

Proprio i colori biancoverdi hanno rappresentato il denominatore comune tra Massimo Mignone e il mister, entrambi nuovi tasselli cardine del Dego.

"Sono molto felice che Ermanno abbia accettato di abbracciare la nostra causa - esordisce Mignone - tutti abbiamo voglia di instaurare una base forte, con tanti ragazzi prevalentemente del posto e che possano darci una buon livello di competitività e continuità nel corso degli anni- A nome di tutta la società gli rivolgo il più caloroso benvenuto".