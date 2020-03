Calcio. Serie D. Caronnese, Verbania e Borgosesia nella zona ad alta restrizione. Domani a Roma si decide il destino del girone A

Si conoscerà domani il destino dei campionati dilettantistici, dopo la prevista riunione straordinaria della Lnd in programma allea ore 13:00.

Le restrizioni che hanno coinvolto gran parte del nord Italia, in primis la Lombardia, con il via libera solo alle manifestazioni di carattere nazionale, internazionale e con atleti professionistici, di fatto pone il grande dubbio sui gironi della Serie D almeno fino al prossimo 3 di aprile.

Se la Serie D non verrà considerata manifestazione nazionale, nel girone A si imporrà lo stop per Caronnese, Verbania e Borgosesia.

Non è escluso che riflessioni sull'opportunità di scendere in campo possano coinvolgere l'intero parco dilettantistico, ma per avere certezze al riguardo, bisognerà attendere domani pomeriggio.