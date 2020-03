Coronavirus. Arriva un'ulteriore stretta da parte del Governo: "In gran parte del nord Italia via libera solo per le competizioni nazionali o internazionali con atleti professionisti"

Erano pressapoco le due e un quarto quando il Presidente del Consiglio , Giuseppe Conte , si è presentato in una atipica conferenza stampa per esporre i provvedimenti intrapresi dal governo atti a contenere ulteriormente il contagio da coronavirus .

Bollando come " inaccettabile " la fuga di notizie di ieri sera, Conte ha successivamente confermato le misure restrittive, valide fino al prossimo 3 aprile , per un'ampia area del nord italia , fino a spingersi nelle Marche.

"All'interno di questi territori - ha sottolineato Conte - ci si potrà muovere solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di emergenza o di necessità. Le forze di sicurezza e di polizia saranno legittimate a fermare i cittadini e a chiedere spiegazione dello spostamento. Vi sarà il vincolo di evitare ogni spostamento in entrata e in uscita da questi territori, anche all'interno di questi ultimi".