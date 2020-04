Sport: le nuove proposte del Sindacato Italiano Gestori Impianti Sportivi

prosegue incessante il lavoro del Sigis il neo costituito Sindacato Italiano Gestori Impianti Sportivi, infatti, è attivo per supportare al meglio i suoi aderenti in questo periodo così complicato. In tal senso è stato stilando una specie di vademecum delle aree nella quali il Sigis cercherà di far sentire la sua voce: A breve il sindacato avrà una conference call con il Ceo di uno dei maggiori gruppi bancari italiani e con il credito sportivo, per chiarire definitivamente la possibilità di accesso al credito dei gestori di impianti sportivi alla luce dei recenti decreti. Di seguito il dettaglio delle aree nelle quali Sigis sta operando a tutela dei suoi soci:

COSTI DI GESTIONE ALTI in particolar modo per le piscine (riscaldamento, energia e acqua). Si tenga presente che a strutture inutilizzate è necessaria clorazione e filtrazione (quindi con dispendio energetico) e controllo da parte di personale qualificato, per motivi di sicurezza. La richiesta sarebbe dunque quella di pagare le utenze a partire da un anno dopo la riapertura con piano di rientro biennale e, in futuro, completa defiscalizzazione dei costi relativi alle utenze.

1a) FINANZIAMENTI MIRATI per ristrutturare gli impianti con tecnologie di aerazione, disinfezione e igienizzazione degli spazi.