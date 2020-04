Spunti utili per acquistare gli pneumatici online

L’automobilista che opta per l’acquisto online degli pneumatici per la propria automobile deve necessariamente prima effettuare delle considerazioni proprio per non incorrere in errori sull’acquisto e scegliere lo pneumatico migliore.

Gli pneumatici sono un investimento importante, hanno un costo elevato e quindi il loro acquisto deve essere fatto con cognizione di causa. Hanno infatti un ruolo fondamentale per la sicurezza ed anche per le prestazioni dell’automobile.

Per l’automobilista che cerca un catalogo di pneumatici online con molte marche differenti ed importanti gommemigliorprezzo,it è sicuramente il negozio online più fornito e raggiungibile a questo indirizzo https://www.gommemigliorprezzo.it/ . Sfogliando le pagine si troveranno gli pneumatici delle migliori marche, cerchi ed accessori.

Qui di seguito 5 spunti utili da leggere prima di intraprendere un acquisto online.

Controllare la misura degli pneumatici della propria automobile

Gli pneumatici montati devono essere necessariamente della misura corretta per avere prestazioni ottimali e non incorrere in sanzioni. La casa madre dell’automobile dà sempre l’indicazione della misura degli pneumatici da montare, indicazione contenuta nel manuale dell’auto. Tale indicazione sarà altresì facilmente reperibile all’interno della portiera dell’automobile, normalmente su di una placca di metallo, e sarà la stessa indicazione riportata nel manuale del proprietario.

L’automobile dovrà avere montati degli pneumatici che abbiano necessariamente le giuste dimensioni per la propria automobile. Pneumatici corretti faranno sì che l’automobile abbia prestazioni buone ed inoltre il consumo per chilometro del carburante sarà nettamente ridotto.

Garanzie e dettagli

Gli pneumatici acquistati hanno ovviamente una garanzia sui chilometri che potranno effettuare e su eventuali difetti di fabbricazione. Queste garanzie sono diverse in base alla tipologia di produttore e del rivenditore. Per avere un buon compromesso ed essere tranquilli sull’acquisto effettuato diciamo che gli pneumatici dovranno almeno poter percorrere 50.000 chilometri. da notare che alcune case produttrici offrono anche una garanzia e quindi un servizio di manutenzione gratuito in caso di danneggiamento degli stessi.

Data di produzione, DOT

Osservando il lato dello pneumatico si deve individuare la sigla DOT (Department Of Transportation) seguita da una serie di lettere e numeri, le ultime quattro cifre indicano la settimana e l’anno di produzione. Può accadere però che gli pneumatici si possano rovinare anche prima di essere montati sulla propria automobile in quanto stoccati in magazzini molto caldi. L'ambiente caldo provoca un intaccamento alla mescola degli stessi. Prima quindi di confermare l’acquisto sarà importante verificare il reale stato degli pneumatici e se presentano problematiche rilevanti.